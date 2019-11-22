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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.11.2019 - 13:57, Son Güncelleme:

'Profesyonel' oyunu ile 'dördüncü duvarı' yıktılar

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'Profesyonel' oyunu ile 'dördüncü duvarı' yıktılar

Tiyatro ve sinemanın usta sanatçıları Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler'in oynadıkları "Profesyonel" oyunu, 10 yıldır kapalı gişe izlenmeye devam ediliyor. 

Sırp yazar Duşan Kovaçeviç'in kaleme aldığı, usta yönetmen Işıl Kasapoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği, insana dair duyguların güldürerek ve sorgulayarak sahnelendiği, oyuncuların "oyunun içinde oyun kurarak" oynadıkları eser, her yaştan seyircide izler bırakıyor.

Devlet Tiyatrolarının usta sanatçıları Yetkin Dikinciler ve Bülent Emin Yarar, oyunun 10 yıllık serüvenini, oyunla bütünleşen duygu ve düşüncelerini anlattı.

Yetkin Dikinciler, oyunun Yugoslavya'nın dağılma, yeni ülkelerin kurulma sürecinde, 1990'larda yazıldığını ve bir öz yaşam öyküsü sayılabileceğini söyledi.

Yazar Kovaçeviç'in kültür ataşeliği, yazarlık, yönetmenlik yapmış çok yönlü bir kalem olduğunu belirten Dikinciler, yazara ait oyunların hem Türkiye'de hem dünyada sahnelendiğini dile getirdi.

Oyunda usta bir edebiyat adamı olan Theodor karakterine hayat veren Dikinciler, oyun sırasında sorular sormak suretiyle seyirciyi oyuna kattığını, böylece "tiyatro diliyle" sanal bir duvar olan "dördüncü duvarı" yıktığını vurguladı.

 "İçtenlik ve samimiyetle oynuyoruz"

Yazarın ve yönetmenin metindeki parantez içlerini seyirciyle paylaşmasının fiziki bir biçim farkı oluşturduğuna dikkati çeken Dikinciler, "Bence bu oyunun 10 yıl boyunca oynamasında bir sır ya da sihirden söz etmekten çok, yazardan başlamak üzere yönetmeni ile devam eden, bizim de sahnede taşımaya çalıştığımız içtenlik ve samimiyetle devam eden bir süreci gösteriyoruz her defasında." diye konuştu.

Oyunda izleyiciyi o anın enerjisiyle seçerek sorular yönelttiğini ve izleyiciyi oyuna kattığını belirten Dikinciler, şunları söyledi:

"Bu oyun, mesleki gelişimimde güzel bir yere oturdu. Işıl Kasapoğlu ilk provalarda kızını seyirci koltuğuna oturttu. 'Ona anlat' dedi. 'O' çok önemli. Öyle bir etkileşim başlıyor. İşte bu samimiyetin bizzat kendisi. Oyunda herkesin kişisel yaşamına göre bir bavul açılıyor ve içinden bir şeyler çıkıyor. Kendi hayatımızı ıskalamadığımızı düşünüyoruz ama Luka Laban, Theodor'un her şeyini biriktiriyor 18 yıl boyunca. İşte bu da bir eleştiri. Biz hayatımızda ne yapıyoruz?"

"Her oynayışımızda kalbimiz farklı atıyor"

Profesyonel oyunu ile dördüncü duvarı yıktılar



Hayattaki bazı olayların çok acıklı ve kötü olduğunu, bunları hikayede acıtarak aktarmanın anlamı olmadığının altını çizen Dikinciler, şöyle devam etti:

"Biz bu hikayeleri ferahlamak ve iyi olmak için anlatıyoruz. Ferahlamak için gülmeye ihtiyacımız var. Yazar bunu da başarmış. Biz bu yorumda bunu ıskalasaydık, eser koyu, karanlık, iletilemeyen bir oyuna dönüşürdü. Seyirci tadını çıkarsın diye biz de her oynayışımızda tadını çıkarıyoruz. İnsanlık olarak ağlanacak halimize gülmemiz gerekiyor. Dert edersek gülmeyi hak ederiz. Her oynayışımızda cümleleri yeniden söylüyormuş gibi oynuyoruz. Biz her yeniden sahneye çıktığımızda yaşadığımız hayatla çıkmış oluyoruz. Bu da taze bir şey zaten. Kalbimiz bile farklı atıyor."

 "Oyuncu olmak için hayata eşlik etmek gerekiyor"

Oyunun sahnelendiği süre içerisinde farklı dizi ve sinema filmlerinde oynayan Dikinciler, Profesyonel'in kendi hayatlarının yalınlığını daha rahat yaşadıkları verimli bir alana dönüştüğünü belirtti.

Dikinciler, şunları kaydetti: "Her oynadığımda daha diri oynuyorum. Hayatta yaşadıklarımızı unutturacak kadar daha değerli bir oyun alanımız var. Dizilerde oyuncular seçiliyorlar ama oyunculuk da yapamaz oluyorlar. Çünkü belirli sürelerde hızla bir şeyler çekiliyor. Oyuncu olmak için hayata eşlik etmek gerekiyor. Hayatı en iyi konu edebilen tiyatro ve sinemadır.

Bu oyun bütün bir hayatı bize özetlediği için çok değerli. Bize de her şeyi yeniden hatırlatıyor. Körü körüne bağlılığı, içimizdeki sesi dinlemeden bir şeyin içine atlayıp o akışta gitmek. 'Hayır' diyor oyun. Oyundan seyirciler kendi hayatından soru işareti ve duygu ile çıkıyor. Bana bu çok değerli geliyor."

 "Her gün kilometreyi sıfırlayıp öyle çıkıyoruz sahneye"

Profesyonel oyunu ile dördüncü duvarı yıktılar


Bülent Emin Yarar, oyuna ilk başladıklarında uzun soluklu bir serüven olacağını hiç düşünmediklerini belirterek, genel provanın çok başarısız, prömiyerin ise çok başarılı olduğunu ve o günden sonra bayrağın yere inmediğini dile getirdi.

Yarar, "Her defasında taze bir seyirci geliyor. Biz de kendimizi taze ve diri tutmak zorundayız. 10 yıl fiziksel olarak bir şeyler götürüyordur. Hiçbir tiyatro metni eskimez. Her seferinde Yetkin'i ilk kez dinliyormuş gibi oynuyorum. Bu dünyanın en keyifli şeyi. Her gün kilometreyi sıfırlayıp öyle çıkıyoruz sahneye." dedi.

Oyuncunun derdi yoksa cümlelerin hiçbirinin seyirciye geçemeyeceğinin altını çizen Yarar, eserdeki unsurları dikte etmeden aktardıklarını söyledi.

Yarar, Profesyonel'in 700'üncü temsiline yaklaştığını, seyircinin her şekilde gelmesini ve çoğalmasını arzu ettiklerini belirterek, "80 milyonun ne kadarıyla buluşuyoruz? Sanattan korkmayalım ve çoğalalım." ifadesini kullandı.

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