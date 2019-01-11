“Profesyonel” 600’üncü temsilini gerçekleştirdi
İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun kapalı gişe oyunu “Profesyonel” 600’üncü kez sahnedeydi.
Dünyaca ünlü Sırp yazar Duşan Kovaçeviç'in oyunu “Profesyonel”, dokuz yıldır İstanbul Devlet Tiyatrosunda temsillerine devam ediyor. Başar Sabuncu ve Bilge Emin'in Türkçeye kazandırdığı oyunun rejisörü Işıl Kasapoğlu. Dekor tasarımında Nurettin Özkönü, kostüm tasarımında Gülümser Erigür, ışık tasarımında İ. Önder Arık imzası bulunan oyunun müzikleri Cenap Oğuz'a ait.
Oyunun konusu kısaca şöyle;
40 yaşlarında bir edebiyat adamı ile bir sekreter ve bir gizli polisin sürprizlerle dolu soluk soluğa izlenecek hikayesini anlatan oyunda karakterlere Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Gülen Çehreli ve Cenap Oğuz hayat veriyor. 21 Ocak 2010 tarihinde Prömiyer yapan oyun 2010 Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncu Ödülü (Bülent Emin Yarar), 2010 8. Tiyatro Ödülleri Yılın Erkek Oyuncusu (Yetkin Dikinciler) ve Tiyatro Gazetesi 3. Anadolu Tiyatro Ödülleri Yılın Özel Ödülünü aldı.
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