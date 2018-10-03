Pop dünyasına Hız Lazım
2017 yılında çıkan, söz ve müziği Fettah Can’a ait “Kalbinin Ettiği Kadar” adlı ilk single’ıyla adını duyuran Hakan Yazıcıoğlu, yeni şarkısı “Hız Lazım”ı beğeniye sundu. Sözü Sezgin Mılık’a, müziği Onur Murat Alan’a ait olan, düzenlemesini ise Okan Akı’nın yaptığı şarkı, 14 Ağustos’ta dijital platformlarda yayınlandı.
FETTAH CAN DESTEĞİ
Cansu Kurtçu-Fettah Can çiftinin şirketi CF Müzik’ten çıkan “Hız Lazım”, müzikseverlerin beğenisini kazandı. Şarkının Kıbrıs’ta, Talat Oflaz yönetmenliğinde çekilen video klibi de single’ın çıkışıyla aynı gün müzik kanallarında dönmeye başladı. Klip, YouTube’da çok kısa süre içinde 250 bin tıklanma barajına ulaştı.
KULÜP VERSİYONU YOLDA
“Hız Lazım”ın gördüğü ilgi üzerine şarkının kulüp versiyonunu da hazırlayan Hakan Yazıcıoğlu, bu yeni çalışmayı da önümüzdeki günlerde müzikseverlerle buluşturacak. Yazıcıoğlu, aranjör Okan Akı’nın imzasını taşıyan iki yeni şarkısını da çok yakında beğeniye sunacak.
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