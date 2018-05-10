Polisiye roman sevenlere

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Keyif
10.05.2018 - 16:00, Son Güncelleme:

Polisiye roman sevenlere

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Polisiye roman sevenlere

Yazar Melih Esen Cengiz'in imzasını taşıyan Paylaşılamayan Cinayet adlı kitap okuyucuyla buluşuyor. Kitap, Abdülaziz dönemi Osmanlı İmparatorluğu'ndan başlayıp önce 1950’ler İstanbul’una ardından da yakın döneme uzanan ilgi çekici bir öyküyü anlatıyor.

Altın Kitaplar tarafından okura sunulan kitapta olaylar 2008 yılında başlıyor.

opraklarında güneş batmayan imparatorluğun Kraliçesi Türkiye’ye geliyor. Haşmetmeapa ülkemizde en üst düzeyde koruma sağlamak için İstanbul Emniyetinde bütün birimler alarma geçmiş. Kraliçe en iyi şekilde ağırlanacak!

O telaş içinde, asırlar ötesinden bir koku yayılıyor dördüncü tepe Fatih’ten, sıradan günlerine boğulmuş kadim şehir İstanbul’a; belki katillerinin bile yüzünü görememiş kurbanların pes etmeyen küf kokusu. İmparatoriçelerin, sultanların ve kraliçelerin gurur ve kibir dolu gölgeleri şehrin üstüne çökmüş, huzur içinde yatan evliya ve dedelerin ruhlarına yeni ortaklar gelmiştir!

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Pierre Loti tepesinde aşık olduğu kadınla sakin bir hayat süren İstanbul Emniyeti Cinayet Büro başkomiseri Selim’in huzuru kabuslarla paramparçadır artık. Mazinin failleri tozlu tarih sayfalarında azimle izlerini kaybettirmeye çalışırken, kurbanların talihsiz ruhları genç adamın vicdanına elemleriyle yapışmış, onu gece gündüz taciz etmektedirler.

Tarih Pierre Loti tepesinin tutkulu polisi ve karısına sırlarının kapısını aralayacak ve failleri gün ışığına çıkaracak mıdır, yoksa hiç umursamadan genç çifti kurbanların biçare ruhlarının ıstırap dolu yakarışlarına terk mi edecektir?

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