Polisiye roman sevenlere
Yazar Melih Esen Cengiz'in imzasını taşıyan Paylaşılamayan Cinayet adlı kitap okuyucuyla buluşuyor. Kitap, Abdülaziz dönemi Osmanlı İmparatorluğu'ndan başlayıp önce 1950’ler İstanbul’una ardından da yakın döneme uzanan ilgi çekici bir öyküyü anlatıyor.
Altın Kitaplar tarafından okura sunulan kitapta olaylar 2008 yılında başlıyor.
opraklarında güneş batmayan imparatorluğun Kraliçesi Türkiye’ye geliyor. Haşmetmeapa ülkemizde en üst düzeyde koruma sağlamak için İstanbul Emniyetinde bütün birimler alarma geçmiş. Kraliçe en iyi şekilde ağırlanacak!
O telaş içinde, asırlar ötesinden bir koku yayılıyor dördüncü tepe Fatih’ten, sıradan günlerine boğulmuş kadim şehir İstanbul’a; belki katillerinin bile yüzünü görememiş kurbanların pes etmeyen küf kokusu. İmparatoriçelerin, sultanların ve kraliçelerin gurur ve kibir dolu gölgeleri şehrin üstüne çökmüş, huzur içinde yatan evliya ve dedelerin ruhlarına yeni ortaklar gelmiştir!
Pierre Loti tepesinde aşık olduğu kadınla sakin bir hayat süren İstanbul Emniyeti Cinayet Büro başkomiseri Selim’in huzuru kabuslarla paramparçadır artık. Mazinin failleri tozlu tarih sayfalarında azimle izlerini kaybettirmeye çalışırken, kurbanların talihsiz ruhları genç adamın vicdanına elemleriyle yapışmış, onu gece gündüz taciz etmektedirler.
Tarih Pierre Loti tepesinin tutkulu polisi ve karısına sırlarının kapısını aralayacak ve failleri gün ışığına çıkaracak mıdır, yoksa hiç umursamadan genç çifti kurbanların biçare ruhlarının ıstırap dolu yakarışlarına terk mi edecektir?
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