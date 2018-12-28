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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-
28.12.2018 - 13:13, Son Güncelleme:

Polis memuru, kurtardığı köpeğe ’Buz’ ismini verip, sahiplendi

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Polis memuru, kurtardığı köpeğe ’Buz’ ismini verip, sahiplendi

 VAN'da yiyecek ararken yüzeyindeki buzun kırılması sonucu Sıhke Gölü’ne düşerek mahsur kalan ve Büyükşehir Belediyesi Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılan yavru köpek sağlığına kavuştu. Kurtardığı köpeği sahiplenen polis memuru Burak Ökten, buzlar arasından kurtardığı yavru köpeğine ’Buz’ adını koydu.

Van- Özalp karayolu üzerinde bulunan Sıhke Gölü’nde yiyecek aramak için dolaşan sahipsiz yavru köpek, 2 gün önce buzun kırılması sonucu suya düştü. Düştüğü yere sıkışan ve hareket edemeyen yavru köpeği görenler kurtarılması için Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine giden veteriner hekimler kıyıdan 150 metre ileride bulunan köpeğe müdahale edemeyince polisi aradı. Köpeği kurtarmak için göle gelen Emniyet Müdürlüğü Dalgıcı Polis Burak Ökten, suya girerek buzları kıra kıra köpeğe ulaştı. Soğuk ve açlıktan yorgun düşen köpeği alarak kıyıya getiren Ökten, köpeği veteriner hekimlere teslim etti. Kıyıda hazır bulunan ekipler köpeği alarak hayvan ambulansıyla Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürerek tedavi altına aldı.

2 gündür Van Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altında bulunan yavru köpek, yapılan yoğun bakım sonucu sağlığına kavuştu. Tedavileri tamamlanan ve sağlığına kavuşan yavru köpeği ziyaret eden polis Burak Ökten daha sonra köpeği sahiplendi.

Buzları kırıp donmak üzere olan köpeği kurtardı
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YAVRU KÖPEĞE ’BUZ’ ADINI VERDİ

Köpeğin sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen ve köpeğine ’Buz’ ismi verdiğini belirten Polis Memuru Ökten, ”Sudan çıktığında açıkçası yaşayacağından çok ümidimiz yoktu. Çok baygın bir haldeydi. Hocalarımızın büyük özverisi ile hayata döndü. Olayı çok hatırlamak istemiyoruz ama köpeğin adını ’Buz’ koyduk. Yakışacağını düşünüyorum. Tüm halkımız ve hayvanseverler adına Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi personeline ayrıca hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.
POLİS MEMURUNA TEŞEKKÜR
Yapılan tedavilerin ardından yavru köpeğin kurtarıcısı polis tarafından sahiplenmesinin kendilerini çok memnun ettiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Veterineri Şah İsmail Bilge, ”Bölgenin en büyük hayvan bakım rehabilitasyon merkezine sahibiz. Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri olarak köpeğin yeniden hayata döndürülmesi noktasında özverili bir çalışma gerçekleştirdik. Akşam saatlerinde çok şükür kalp atışlarını normale çevirdik. Polis memuru Burak Bey’e duyarlığından ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum. Olay gecesi bizi arayarak köpeği sahiplenmek istediğini söyledi. Bizde uygun gördüğümüz için sahiplendirmeyi yaptık” dedi.

Polis memuru, kurtardığı köpeğe ’Buz’ ismini verip, sahiplendi

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