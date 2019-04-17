"Podyumları uzun bir süre bırakmayı düşünmüyorum"
Özge Ulusoy, Çağla Şikel'in "Podyumu hala biz sallıyoruz" açıklamaları hakkında konuştu.
Özge Ulusoy, Adem Demirbaş'ın Miss Cix Fashion'da yeni sezon sohbetlerine katıldı. Basın mensuplarınında sorularına yanıt veren ünlü manken, Çağla Şikel'in "podyumu hala biz sallıyoruz" açıklamaları hakkında konuştu. Ulusoy "Podyuma çok severek çıkıyorum. Uzun bir süre bırakmayı da düşünmüyorum. Çağla'nın açıklamasını okudum çok tatlı. Bizi böyle görüyorlar, sizde bizi böyle görüyorsunuz. Biz bence işimizi severek yaptığımız için bu kadar tercih ediliyoruz" dedi..
Yorumları Göster
Yorumları Gizle