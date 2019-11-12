Piyano festivali
BU yıl 20’ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 16 Kasım’da başlıyor.
30 Kasım’a kadar sürecek festival, yerli ve yabancı dünyaca ünlü sanatçıları Antalyalı müzikseverlerle buluşacak.
Festivalin açılış konserini Barbaros Büyükakkan verecek. Festival; 19 Kasım’da tulum ve kemençe ustası Selim Bölükbaşı’nı, 22 Kasım’da Türkiye’nin dünyaca ünlü piyanisti İdil Biret’i, 23 Kasım’da dünyaca ünlü İspanyol piyanist ve besteci Diego Valdivia’yı, 29 Kasım’da piyanist ve besteci Kerem Görsev’i ve 30 Kasım’da ise dünyaca ünlü Rus piyanist Evgeny Grinko’yu ağırlayacak.
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