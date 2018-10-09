Piruhi nedir? Piruhi nasıl yapılır?
19. yüzyıl yemeklerinden bahseden Osmanlı sadrazamı Mehmet Kamil Paşa'nın yazılarında pirohi olarak geçen piruhi, mantının bir çeşididir. Piruhinin püf noktası hamurunda gizlidir. 1 saat kadar buzdolabında bekletmek ve hamurunu incecik açmak gerekir. Peki, piruhi nasıl yapılır?
Piruhi un, yumurta, tulum peyniri, tereyağı, et suyu ve ceviz içinden yapılan bir hamur yemeğidir. Pirohi, piruhi ve piruşki Rusça kökenli bir kelimedir. Bir çeşit mantıdır. Osmanlı mutfağında yer alır. Peki, piruhi nasıl yapılır?Piruhi un, yumurta, tulum peyniri, tereyağı, et suyu ve ceviz içinden yapılan bir hamur yemeğidir. Pirohi, piruhi ve piruşki Rusça kökenli bir kelimedir. Bir çeşit mantıdır. Osmanlı mutfağında yer alır. Peki, piruhi nasıl yapılır?
Malzemeler
• 1 yumurta
• 1 çay bardağı ılık su
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 2.5 su bardağı un
İç malzeme için
• 150 gr beyaz peynir
• 1 küçük soğan
• Yarım su bardağı kıyılmış maydanoz
Üzeri için
• 60 gr tereyağı
• 1 yemek kaşığı salça
• 1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi
Peyniri çatalla ezin. Soğanı küçük doğrayıp peynire karıştırın.Kıyılmış maydanozları ekleyin.Hamuru unlanmış tezgahta açın. Kenarları 6 cm genişliğinde kareler kesin. Uç kısımlarına peynirli karışımdan yerleştirip üçgen şeklinde kapatın. Çatalla kenarlarına bastırarak yapışmalarını sağlayın. Kaynayan tuzlu suda yumuşayıncaya kadar pişirin.Tereyağını bir tavada eritip salça ile kavurun. Mantıları servis tabağına alın. Üzerine salçalı sostan gezdirin. İri çekilmiş ceviz içi ve kuru nane serpiştirip sıcak servis yapın.
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