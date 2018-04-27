Pirinç pilavı nasıl yapılır? Pilav tarifi
Türk mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden olan, kuru fasulyenin tamamlayıcısı, köftenin vazgeçilmezi pirinç pilavının nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Kıvamını tutturmanın en zor olduğu yemeklerden olan pilavın, yapılışı ve yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları merak ediliyor. Peki, pirinç pilavı nasıl yapılır? Güzel pilav yapmanın püf noktaları neler?
Yapımı her ne kadar kolay gibi görünse de doğru kıvamı tutturmanın oldukça ustalık istediği sofralarımızın baş tacı pirinç pilavını, birkaç püf noktasına dikkat ederek tane tane yapabilirsiniz. İşte, her yemeğin yanına yakışan sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti pirinç pilavı tarifi...
PİRİNÇ PİLAVI NASIL YAPILIR?
Mis gibi tereyağı kokusuyla ağızları sulandıran pirinç pilavının, en doğru şekilde nasıl yapıldığını merak eden kişiler, tane tane pilav yapmanın püf noktalarını araştırıyor. İşte, enfes pirinç pilavı tarifi...
MALZEMELER
2 su bardağı pilavlık pirinç (Kaliteli mahsül)
2-3 çorba kaşığı tereyağı
3 su bardağı sıcak su (et suyu-tavuk suyu)
Tuz
YAPILIŞI
Pirinç pilavı yaparken ilk aşama çok önemlidir. Öncelikle, pirinci ayıklayın süzgece koyun, nişastası akana kadar 2 -3 kere suyla yıkayın. Sonra Ilık suda ıslatıp 10 dakika bekletin,tekrar bol suyla yıkayıp iyice süzün. Kullanacağınız suyu kaynatın ( et suyu ya da tavuk suyu da olabilir ) Bu aşamadan sonra, tencerede tereyağını eritin ve pirinç ilave edin, pirinçler birbirine yapışmayacak kıvama gelene kadar kavurmaya devam edin.
Sıcak suyu ilave edip ve tuzu da bu aşamada ekleyin. Bir müddet yüksek ateşte, suyunu çekmeye başlar başlamaz ise kısık ateşte pişirmeye devam edin. Suyunu çekince altını kapatın ve 5-10 dakika dinlendirin. Son aşamada pilavı karıştırarak servise hazır hale getirin. Afiyet olsun...
PÜF NOKTASI
Kullandığınız içme suyu ya da et/tavuk suyunun sıcak olmasına dikkat edin ve kullandığınız pirinci pişirme işlemi öncesinde ılık suda bekletin.
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