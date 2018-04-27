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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Keyif
27.04.2018 - 23:27, Son Güncelleme:

Pirinç pilavı nasıl yapılır? Pilav tarifi

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Pirinç pilavı nasıl yapılır? Pilav tarifi

Türk mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden olan, kuru fasulyenin tamamlayıcısı, köftenin vazgeçilmezi pirinç pilavının nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Kıvamını tutturmanın en zor olduğu yemeklerden olan pilavın, yapılışı ve yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları merak ediliyor. Peki, pirinç pilavı nasıl yapılır? Güzel pilav yapmanın püf noktaları neler?

Yapımı her ne kadar kolay gibi görünse de doğru kıvamı tutturmanın oldukça ustalık istediği sofralarımızın baş tacı pirinç pilavını, birkaç püf noktasına dikkat ederek tane tane yapabilirsiniz. İşte, her yemeğin yanına yakışan sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti pirinç pilavı tarifi...

PİRİNÇ PİLAVI NASIL YAPILIR?

Mis gibi tereyağı kokusuyla ağızları sulandıran pirinç pilavının, en doğru şekilde nasıl yapıldığını merak eden kişiler, tane tane pilav yapmanın püf noktalarını araştırıyor. İşte, enfes pirinç pilavı tarifi...

MALZEMELER

2 su bardağı pilavlık pirinç (Kaliteli mahsül)

2-3 çorba kaşığı tereyağı

3 su bardağı sıcak su (et suyu-tavuk suyu)

Tuz

YAPILIŞI

Pirinç pilavı yaparken ilk aşama çok önemlidir. Öncelikle, pirinci ayıklayın süzgece koyun, nişastası akana kadar 2 -3 kere suyla yıkayın. Sonra Ilık suda ıslatıp 10 dakika bekletin,tekrar bol suyla yıkayıp iyice süzün. Kullanacağınız suyu kaynatın ( et suyu ya da tavuk suyu da olabilir ) Bu aşamadan sonra, tencerede tereyağını eritin ve pirinç ilave edin, pirinçler birbirine yapışmayacak kıvama gelene kadar kavurmaya devam edin.

Sıcak suyu ilave edip ve tuzu da bu aşamada ekleyin. Bir müddet yüksek ateşte, suyunu çekmeye başlar başlamaz ise kısık ateşte pişirmeye devam edin. Suyunu çekince altını kapatın ve 5-10 dakika dinlendirin. Son aşamada pilavı karıştırarak servise hazır hale getirin. Afiyet olsun...

PÜF NOKTASI

Kullandığınız içme suyu ya da et/tavuk suyunun sıcak olmasına dikkat edin ve kullandığınız pirinci pişirme işlemi öncesinde ılık suda bekletin.

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