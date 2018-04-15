Pinhani ile Akustiğe Kulak Ver
Marmara Park AVM’nin “Akustiğe Kulak Ver” etkinliğinin 2. konuğu, Pinhani olacak.
19 Nisan Perşembe günü düzenlenecek akustik konser, etkinlik alanında gerçekleştirilecek. “Kavak Yelleri” adlı televizyon dizisinin müziklerini yapmaya başladıktan sonra dinleyici kitlesini hızla artıran Pinhani grubunun ilk albümü, 2006 yılında piyasaya çıkan “İnandığın Masallar” oldu. Grup bugüne kadar 6 albüm ve 2 single’a imza attı.
Ziyaretçiler akustik konserle birlikte 2018’de yayınlanan son albümleri “On Türkü”yü canlı performansla dinleme imkanına sahip olacaklar
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