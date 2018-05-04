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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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04.05.2018 - 14:24, Son Güncelleme:

Perşembe Sineması'nda dünyanın dört yanından filmler

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Perşembe Sineması'nda dünyanın dört yanından filmler

Sinema sanatının kente bakışını konu alan filmler Salt Beyoğlu'nda sanatseverlerle buluşuyor. 

Perşembe Sineması başlığı altında yapılacak olan gösterimler 3 Mayıs'ta Andreas Pichler'in Venedik Sendromu adlı yapıtıyla başladı. Salt'ın Garanti Mortgage işbirliğiyle sürdürdüğü Perşembe Sineması’nın bu yılki programı, şehir hayatının zemin hazırladığı, dayattığı, aşina bir geçmiş ya da daha iyi bir gelecek için özlem uyandıran, zaman zaman da dirence yol açan “yenilenme” olgusunu işliyor.  Perşembe Sineması’nın 2018 ilkbahar gösterimleri, 28 Haziran tarihleri arasında Salt Beyoğlu'ndaki Açık Sinema’da gerçekleştirilecek.

ŞİMDİ 'YENİLENME' ZAMANI

Perşembe Sineması’nın “yenilenme” odaklı programının basın toplantısında konuşan Garanti Mortgage Genel Müdürü Murat Atay, Salt ile yapılan işbirliği sayesinde kent kültürü, mimarlık ve şehirleşme konuları etrafında çok çeşitli kitlelerle buluşmanın Garanti Mortgage markası için önemli bir adım teşkil ettiğini ifade etti: “Ana faaliyet alanı konut finansmanı olan bir şirket olarak alanımızın ötesine geçen ve birey mutluluğunu önemseyen bir yaklaşıma sahibiz. Perşembe Sineması’nın beş yılı boyunca 87 gösterimle 15 bin 500 kişiye ulaştık. Bu yılki programın da ilgiyle takip edileceğine inanıyorum.”  

Salt Araştırma ve Programlar Direktörü Meriç Öner ise, her yıl başka bir tema odağında uluslararası bir seçki hazırlandığını belirtti: “Tatil evleri, şehirde var olmak, dünya fuarlar ile olimpiyatlar gibi devasa etkinliklerin şehir hayatına etkilerinin yanı sıra ev teması etrafında kapsamlı derlemeler yaptık. Bu yıl gösterimlerini SALT Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da gerçekleştireceğimiz filmlerse, ‘yenilenme’ pratikleri temelinde dönüşen yerleşim yerleri ve bu çerçevedeki sivil talep ve girişimler ile şehirde olmaktan cesaretle atılan adımlara bakıyor.”

İşte festival kapsamında yer alan filmler

Perşembe Sinemasında dünyanın dört yanından filmler

10 Mayıs Durak [Enayi] Yuriy Bykov, 2014
17 Mayıs Free Lunch Society [Bedava Öğle Yemeği Topluluğu] Christian Tod, 2017
24 Mayıs Made in Dagenham [Kadının Fendi] Nigel Cole, 2010
31 Mayıs Survival of a Small City [Küçük Kentin Yaşamı] Pablo Frasconi ve Nancy Salzer, 1986
7 Haziran Good Bye Lenin! [Elveda Lenin!] Wolfgang Becker, 2003
14 Haziran Gaza Surf Club [Gazze Sörf Kulübü] Philip Gnadt ve Mickey Yamine, 2016
21 Haziran Nocturama [Nocturama: Paris Yanıyor] Bertrand Bonello, 2016
28 Haziran One of Us [Bizden Biri] Heidi Ewing ve Rachel Grady, 2017

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