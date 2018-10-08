Perihan Savaş, genç sinemacılarla buluştu
Türk Sineması'nın usta ismi Perihan Savaş'ın jüride yer aldığı 2. Truva Atı Kısa Film Festivali, Çanakalle Onsekiz Mart Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün iş birliği ve Çanakkale Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali Troya Müzesi’nde gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı.
120 ülkeden 2000’in üzerinde başvurunun yapıldığı festivalde,Perihan Savaş, ödül töreni öncesi öğrencilerle buluştu. ''Ülke sinemasının gelişimine katkı sağlayacak yeni sinemacıları teşvik etmek, farklı kültürlerden gelen kısa filmleri seyirciye ulaştırmak ve kısa filmlerin yapımını özendirmek için bu tür festivalleri destekliyorum.'' diyerek öğrencilerle sohbet etti. Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali’nde Perihan Savaş'ın yanısıra Uğur İçbak, Prof. Semir Arslanyürek, Prof. Dr. Aytekin Can, Gökhan Tarkan Karaman ve Alexandra Tvetzkova jüri olarak yer aldı
Törende ilk üçe giren filmlere ödülünü veren sanatçı ''Türk Sineması'nın geleceği sizlersiniz. Dereceye giren filmleri belirlerken hepimiz çok zorlandık. Hepsi çok başarılı ve etkileyiciydi. Sinemamız gelecekte sıkıntı çekmeyecek'' dedi.Tören sonunda Çanakkale Valisi Orhan Tavlı Savaş'a katılımından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.2. Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali’nin üçüncüsü İtalya’dan Der Wolf Filmi ile katılan Benjamin Thum olurken ikincisi Naftalin Filmi ile Furkan Daşbilek, birincisi Hikayeci Filmi ile Anıl Güldoğan oldu.
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