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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.10.2018 - 10:34, Son Güncelleme:

Perihan Savaş, genç sinemacılarla buluştu

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Perihan Savaş, genç sinemacılarla buluştu

Türk Sineması'nın usta ismi Perihan Savaş'ın jüride yer aldığı 2. Truva Atı Kısa Film Festivali, Çanakalle Onsekiz Mart Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün iş birliği ve Çanakkale Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali Troya Müzesi’nde gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı.

120 ülkeden 2000’in üzerinde başvurunun yapıldığı festivalde,Perihan Savaş, ödül töreni öncesi öğrencilerle buluştu. ''Ülke sinemasının gelişimine katkı sağlayacak yeni sinemacıları teşvik etmek, farklı kültürlerden gelen kısa filmleri seyirciye ulaştırmak ve kısa filmlerin yapımını özendirmek için bu tür festivalleri destekliyorum.'' diyerek öğrencilerle sohbet etti. Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali’nde Perihan Savaş'ın yanısıra Uğur İçbak, Prof. Semir Arslanyürek, Prof. Dr. Aytekin Can, Gökhan Tarkan Karaman ve Alexandra Tvetzkova jüri olarak yer aldı

Törende ilk üçe giren filmlere ödülünü veren sanatçı ''Türk Sineması'nın geleceği sizlersiniz. Dereceye giren filmleri belirlerken hepimiz çok zorlandık. Hepsi çok başarılı ve etkileyiciydi. Sinemamız gelecekte sıkıntı çekmeyecek'' dedi.Tören sonunda Çanakkale Valisi Orhan Tavlı Savaş'a katılımından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.2. Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali’nin üçüncüsü İtalya’dan Der Wolf Filmi ile katılan Benjamin Thum olurken ikincisi Naftalin Filmi ile Furkan Daşbilek, birincisi Hikayeci Filmi ile Anıl Güldoğan oldu.

Perihan Savaş, genç sinemacılarla buluştu

Perihan Savaş, genç sinemacılarla buluştu

Perihan Savaş, genç sinemacılarla buluştu

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