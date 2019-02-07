Perde dediler
Ajvide Lindqvist’in kült filmi “Let the Right One In”in sahne uyarlaması “Bırak İçeri Gireyim” önceki akşam Zorlu PSM’de perde açtı.
Murat Daltaban yönetmenliğinde sezon boyunca sahnede olacak oyunun prömiyerine sanat dünyasından İlker Kaleli, Uğur Polat, Bülent Emrah Parlak, Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, Selen Uçer ve Özge Borak’ın da bulunduğu birçok ünlü isim katıldı.
Artık ayıp oluyor
Burçin Terzioğlu ile aşkları sona eren İlker Kaleli yeni imajıyla dikkat çekti. Oyuncu, Ece Dizdar’la aşk yaşadığı haberlerine de isyan etti: “Artık ayıp oluyor, hayatımda iki defa gördüğüm biri. Öyle bir şey tabii ki yok.”
Cansel Elçin - Zeynep Tuğçe Bayat
Burcu Gönder - Zeynep Tuğçe Bayat
Yorumları Göster
Yorumları Gizle