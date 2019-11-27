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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.11.2019 - 16:32, Son Güncelleme:

Pembe şehir Jaipur

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Pembe şehir Jaipur

Dünyanın en popüler seyahat rotalarından biri Hindistan Altın Üçgen. Delhi, Agra ve Jaipur şehirlerinden oluşan bu üçgenin en renkli noktası Pembe Kent olarak anılan Jaipur.

Rajasthan eyaletinin başkenti olan Jaipur, 1853 yılında İngiltere kraliyet ailesinin şehri ziyareti sebebiyle baştan başa boyanmış ve o günden beri de Pembe Kent adıyla anılıyor.

Günümüzde siyasi bir etkisi kalmayan Raca’nın yaşadığı Şehir Sarayı ilk ziyaret edilmesi gereken noktalardan. Hemen Şehir Sarayı’nın yakınlarındaki Hawa Mahal (Rüzgarlar Sarayı) Moğollar zamanında saraydaki kadınların çarşıyı pazarı izlemeleri için inşa edilmiş ve günümüzde de milyonlarca ziyaretçi çeken bir nokta. 1799’de kumtaşından yapılmış bu orijinal yapının cephesi 953 küçük pencere, balkon ve ince paravan işiyle bezeli.

Pembe şehir Jaipur

Şehir Sarayı’nın arka kapısının hemen karşısında bulunan Jantar Mantar Gözlemevi’de ilginç bir nokta. Jantar Mantar ölçüm cihazları anlamına geliyor ve devasa güneş saatleri, yıldızları inceleyen, ay tutulmalarını hesaplayan yapıları ve elbette burçlara göre yıldız haritası oluşturmayı sağlayan bölümleriyle çok ilgi çekiyor.

Pembe şehir Jaipur

Jaipur merkezden 11 km uzaklıktaki Amber Kalesi’de mutlaka gezilmesi gereken yerlerden. Mihrace I. Man Singh tarafından 1592’de yaptırılan kale 1727’de idarenin Jaipur’a taşınmasına kadar bölgenin yönetimi için kullanılmış. 2013’te Dünya Kültür Mirası Listesi’ne giren kaleye bugün ziyaretçiler fil sırtında ya da ciplerle çıkabiliyorlar. Burada çalıştırılan fillerin bakımlarının yapıldığı köy ise kaleye 5-6 km uzaklıkta bulunuyor.

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