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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.10.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

Pekinel kardeşlerin hedefi 500 bin çocuğu müzikle buluşturmak

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Pekinel kardeşlerin hedefi 500 bin çocuğu müzikle buluşturmak

Dünyaca ünlü piyanist Güher ve Süher Pekinel kardeşler, 10 yılı aşkın süredir yürüttükleri 3 ayrı eğitim projesi ile iki sene sonra toplamda 500 bin çocuğa ulaşarak, dünya sahnelerinde Türkiye'yi tanıtan isimlerin sayısını artırmayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, geçen hafta düzenlenen sezon açılışında, dinleyicilere müzik ziyafeti sunan ve konser serileri sonrasında konuşan Pekinel kardeşler, Anadolu'da genç müzisyenlerin yetişmesi amacıyla uzun yıllardır eğitim programı sürdürdüklerini belirtti.

Güher Pekinel, sanatçının en önemli görevlerinden birisinin gelecek nesilleri yetiştirmek ve düşünmek olduğuna dikkati çekerek, gençlerin müzikle yetişmesi için çalıştıklarını söyledi.

Pekinel, Anadolu'ya yayılmak amacıyla "Güher- Süher Pekinel Anadolu Carl Orff Eğitimi" projesiyle çocuklara anaokuldan başlayarak müzik eğitimi verdiklerini, projelerinde sanatın diğer alanlarını da içine almaya çalıştıklarını kaydetti.

Müziğin, çocuklar üzerinde çok daha derin bir etkisi olduğunu vurgulayan Pekinel, şunları ifade etti: "Son köye kadar erişmek istiyoruz. Durumu iyi olan okullar zaten ödeyebiliyorlar hocalarının ücretlerini ama Anadolu'daki okulların çoğu bunu yapamıyor. QNB Finansbank sayesinde hocalarımızı eğittik. Programın, 3 yıl boyunca bunun, sürdürülebilir olup olmadığını denedik, teyidini aldık. Bu yıl, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, 1200 öğretmenle Anadolu'nun 40 iline erişeceğiz. 200 bin okul öncesi ve ilköğretim çocuğuna eğitim vermiş olacağız. Bu bizim için konserde duyduğumuz mutluluğun da üstünde bir mutluluk."

"Hedefimiz iki sene sonra 500 bin çocuğa ulaşmak"

Süher Pekinel ise eğitim süresince ailelerin de çocuklarıyla gelip dersleri dinlediğini, Anadolu'da insanların öğrenmek için istekli olduklarını kaydetti.

Pekinel, "Güher- Süher Pekinel Anadolu Carl Orff Eğitimi projesini MEB ile yürütüyoruz. Hedefimiz iki sene sonra 500 bin çocuğa ulaşmak. MEB ile iş birliği içerisinde, iki eğitim öğretim döneminde toplam 6 müzik öğretmeni, Salzburg Mozarteum Enstitütüsü'nde burslu olarak İngilizce eğitimlerinin adından Orff Schulwerk alanında, en iyi ve uluslararası eğitimi alıyorlar. Bu öğretmenler Türkiye'ye dönüşlerinde Anadolu'da devlet okullarında, okul öncesi ve müzik öğretmenlerine seminerler verdi. Seminer alan öğretmenler, kendi il ve ilçelerinde bunu diğer öğretmenlere ve ardından çocuklara aktardı. Bu bir çember gibi birbirine bağlı büyüyor." şeklinde konuştu.
Projenin YÖK vasıtasıyla üniversitelere yayılmasını istediklerini vurgulayan Süher Pekinel, "YÖK Başkanımız bütün bir ilgiyle bizi dinlemişti. 'Ne zaman isterseniz size açığım' demişti. Kendisiyle görüşmeyi arzu ediyoruz tekrar." dedi. 

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