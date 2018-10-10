'Patron' bugün sahnede
Cemal Hünal ve Onur Şenay’ın birlikte rol aldığı ‘Patron` bu akşam Gayrettepe Kats Sahne’de tiyatroseverler ile buluşacak.
Kara Komedi dalında dikkatleri üzerine çeken ‘Patron’ oyununda Sadık karakterini Cemal Hünal, Okan karakterini ise Onur Şenay canlandırıyor.
Çocukluk arkadaşı olan iki kafadar Sadık (Cemal Hünal) ve Okan (Onur Şenay) birlikte Patron adı verdikleri bir mafya lideri için çalışmaktadırlar. Patron'un ölüm talimatı verdiği birini öldürürler, fakat yanlış kişiyi öldürdüklerini fark ederler. Patron'un gazabından çok korkan iki kafadar, Patrona gidip durumu kendi ağızlarından anlatmak isterler.
Jason Milligan`ın kaleme aldığı Patron oyununda, müzik ve ses efektleri Gülhan Eralp, ışık ise Cengiz Orhonlu tarafından tasarlanıyor.
GAYRETTEPE KATS SAHNE EKİM AYI ETKİNLİK TAKVİMİ:
17 Ekim Çarşamba / Patron – Gayrettepe KATS Sahne 20:30
18 Ekim Perşembe / Paket Servis – Gayrettepe KATS Sahne 20:30
21 Ekim Pazar / Fareli Köyün Kavalcısı Gayrettepe KATS Sahne 12:00
23 Ekim Salı / Paket Servis – Gayrettepe KATS Sahne 20:30
24 Ekim Çarşamba / Patron - Duru Sahne 20:30
25 Ekim Perşembe / Patron – Keşan Belediyesi Tiyatro Salonu/Keşan 20:30
28 Ekim Pazar / Fareli Köyün Kavalcısı - Gayrettepe KATS Sahne 12:00
31 Ekim Çarşamba / Patron – Gayrettepe KATS Sahne 20:30
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