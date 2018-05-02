Patlıcan reçeli nasıl yapılır? Patlıcan reçeli tarifi
Reçel seven kişilerin mutlaka bildiği bir lezzet olan patlıcan reçeli, çoğu kişi tarafından tanınmıyor. Patlıcan reçelinin nasıl yapıldığını merak eden vatandaşlar ise, lezzetli patlıcan reçeli nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki, patlıcan reçeli nasıl yapılır? Patlıcan reçeli malzemeleri neler?
Adını duyduğunuz zaman bile ağzınızın sulanacağı enfes bir lezzet olan patlıcan reçelinin yapımı son günlerde merak ediliyor. Bu lezzeti evlerinde yapmak isteyen vatandaşlar, pratik patlıcan reçeli tarifini sorguluyor. Peki, patlıcan reçeli nasıl yapılır? Patlıcan reçelinin malzemeleri neler? İşte hem lezzetli hem de pratik patlıcan reçeli tarifi...
PATLICAN REÇELİ NASIL YAPILIR?
Lezzetine doyamayacağınız yapımı oldukça pratik bir reçel olan patlıcan reçelini evde yapmak isteyen vatandaşlar, patlıcan reçeli yapmanın püf noktalarını ve patlıcan reçeli yaparken dikkat edilmesi gereken detayları araştırıyor. Peki, patlıcan reçeli nasıl yapılır? Patlıcan reçeli yaparken nelere dikkat edilir? İşte, patlıcan reçeli tarifi...
MALZEMELER
1 kilo minik patlıcan - 1,5 kilo toz şeker - 4-5 adet karanfil - 1 çay kaşığı limon tuzu - 1 yemek kaşığı gıda boyası
YAPILIŞI
İlk olarak patlıcanları tamamen soyun ve bir süre soğuk suda bekletin. Daha sonra süzmek için süzgeçten geçirin. Süzgeçten geçirdikten sonra patlıcanların üstüne bir miktar sıcak su dökün. Bir süre daha bekleyin ve güzelce suyunu süzün.
Daha sonraki aşamada geniş bir tencereye patlıcanları ve şekeri alın ve bu durumda 1 gece bekletin. Bir gün sonra gıda boyasını ve karanfilleri ekleyerek kısık ateşte patlıcanlar yumuşayıncaya kadar pişirin. Pişme işleminin son 5 dakikasında limon tuzunu ilave edin ve birkaç dakikada böyle pişirin. Ocaktan aldığınız reçelin soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra kavanozlara doldurun. Afiyet olsun...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle