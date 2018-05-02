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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiye yeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Keyif
02.05.2018 - 16:15, Son Güncelleme:

Patlıcan reçeli nasıl yapılır? Patlıcan reçeli tarifi

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Patlıcan reçeli nasıl yapılır? Patlıcan reçeli tarifi

Reçel seven kişilerin mutlaka bildiği bir lezzet olan patlıcan reçeli, çoğu kişi tarafından tanınmıyor. Patlıcan reçelinin nasıl yapıldığını merak eden vatandaşlar ise, lezzetli patlıcan reçeli nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki, patlıcan reçeli nasıl yapılır? Patlıcan reçeli malzemeleri neler?

Adını duyduğunuz zaman bile ağzınızın sulanacağı enfes bir lezzet olan patlıcan reçelinin yapımı son günlerde merak ediliyor. Bu lezzeti evlerinde yapmak isteyen vatandaşlar, pratik patlıcan reçeli tarifini sorguluyor. Peki, patlıcan reçeli nasıl yapılır? Patlıcan reçelinin malzemeleri neler? İşte hem lezzetli hem de pratik patlıcan reçeli tarifi...

PATLICAN REÇELİ NASIL YAPILIR?

Lezzetine doyamayacağınız yapımı oldukça pratik bir reçel olan patlıcan reçelini evde yapmak isteyen vatandaşlar, patlıcan reçeli yapmanın püf noktalarını ve patlıcan reçeli yaparken dikkat edilmesi gereken detayları araştırıyor. Peki, patlıcan reçeli nasıl yapılır? Patlıcan reçeli yaparken nelere dikkat edilir? İşte, patlıcan reçeli tarifi...

MALZEMELER

1 kilo minik patlıcan - 1,5 kilo toz şeker - 4-5 adet karanfil - 1 çay kaşığı limon tuzu - 1 yemek kaşığı gıda boyası

YAPILIŞI

İlk olarak patlıcanları tamamen soyun ve bir süre soğuk suda bekletin. Daha sonra süzmek için süzgeçten geçirin. Süzgeçten geçirdikten sonra patlıcanların üstüne bir miktar sıcak su dökün. Bir süre daha bekleyin ve güzelce suyunu süzün.

Daha sonraki aşamada geniş bir tencereye patlıcanları ve şekeri alın ve bu durumda 1 gece bekletin. Bir gün sonra gıda boyasını ve karanfilleri ekleyerek kısık ateşte patlıcanlar yumuşayıncaya kadar pişirin. Pişme işleminin son 5 dakikasında limon tuzunu ilave edin ve birkaç dakikada böyle pişirin. Ocaktan aldığınız reçelin soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra kavanozlara doldurun. Afiyet olsun...

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