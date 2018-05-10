Patladığımız sene fazla para harcadık

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Keyif
10.05.2018 - 13:10, Son Güncelleme:

Patladığımız sene fazla para harcadık

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Patladığımız sene fazla para harcadık

Sevilen müzik grubu Manga, yeni maxi single’ları “X” sevenlerinin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Emre Saygı'nın sunduğu 'Hadi Be' programına Manga grubu üyeleri konuk oldu. İnternetten yayınlanan programa müzikseverler büyük ilgi gösterdi. Grup üyeleri merak edilenleri ve bilinmeyen yönlerini anlattı.

Albüm ekimde

Ferman Akgül, yeni çıkan maxi single’ları “X” için “İlk defa böyle üç şarkılık bir çalışma yapıyoruz. Çünkü hem biz ekime kadar beklemek istemedik hem de takipçilerimiz çok sabırsızlanıyordu. Ekimde bunu albüme tamamlayacağız” dedi. Grubun sürpriz çalışmasını Özgür Can Öney açıkladı: “Bin Parça isminde bir şarkımız var. Kamufle, Joker, Fate Fat ve Tankurt Manas’la düet yaptık. Tanıtım konserlerimize onları da eklemeye çalışacağız. Şarkıyı beraber çalıp söyleyeceğiz. O da keyifli bir mevzu olacak.”

Trakya’da kriz çıkardık

Programın “Doğru-yanlış” bölümünde “Konserlerimizden en az birinde skandal bir olaya imza atmışlığımız vardır” cümlesine grup önce “yanlış”, ardından “doğru” kartını gösterdi. Açıklamayı Ferman Akgül yaptı: “Trakya konserimizde muhabbeti fazla kaçırmıştık. Konsere yetişemiyorduk neredeyse. Kriz çıkardık yani."

Patladığımız sene fazla para harcadık

Ferman Akgül, şöhretle tanıştıkları ilk yıl çok para harcadıklarını itiraf etti: “İlk patladığımız sene güzel yaşadık. Hatta sonradan ‘Biraz fazla para harcamışız’ dedik. Ders oldu o bize.”

Zaaflarım; motor, egzoz, bıçak...

“Neye zaafınız var?” sorusuna grup üyelerinden ilginç yanıtlar geldi. Özgür Can Öney, “Bilgisayar oyunları, telefon oyunları, motor, egzoz, bıçak... Oturdum geçen bıçak yapım videosu seyrediyorum. Bir baktım history (web geçmişi) sırf onlarla dolmuş. Motor modifiye videoları falan izliyorum. Adam 20 yıllık motoru değiştiriyor. Bu aralar en büyük hayalim o. Tek kat, bahçeli bir yer olacak, koyacağım oraya motoru, alacağım malzemeleri, kendim değiştireceğim” dedi. Cem Bahtiyar, “Benim de motor sporlarına zaafım var ama dört tekerleklilere. Ben de çok ciddi takip ederim. Onun dışında bilgisayar oyunlarını severim, boş bulduğum vakitlerde evde oynarım” diye konuştu. Ferman Akgül ise “Çocuğun olunca bu zaaflar şekil değiştiriyor. Ama güzel, kaliteli eğlenceyi seviyorum. Çok yorgun bile olsam, güzel bir organizasyon varsa, güzel bir festival varsa katılıyorum” dedi.

Patladığımız sene fazla para harcadık


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