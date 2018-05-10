Patladığımız sene fazla para harcadık
Sevilen müzik grubu Manga, yeni maxi single’ları “X” sevenlerinin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.
Emre Saygı'nın sunduğu 'Hadi Be' programına Manga grubu üyeleri konuk oldu. İnternetten yayınlanan programa müzikseverler büyük ilgi gösterdi. Grup üyeleri merak edilenleri ve bilinmeyen yönlerini anlattı.
Albüm ekimde
Ferman Akgül, yeni çıkan maxi single’ları “X” için “İlk defa böyle üç şarkılık bir çalışma yapıyoruz. Çünkü hem biz ekime kadar beklemek istemedik hem de takipçilerimiz çok sabırsızlanıyordu. Ekimde bunu albüme tamamlayacağız” dedi. Grubun sürpriz çalışmasını Özgür Can Öney açıkladı: “Bin Parça isminde bir şarkımız var. Kamufle, Joker, Fate Fat ve Tankurt Manas’la düet yaptık. Tanıtım konserlerimize onları da eklemeye çalışacağız. Şarkıyı beraber çalıp söyleyeceğiz. O da keyifli bir mevzu olacak.”
Trakya’da kriz çıkardık
Programın “Doğru-yanlış” bölümünde “Konserlerimizden en az birinde skandal bir olaya imza atmışlığımız vardır” cümlesine grup önce “yanlış”, ardından “doğru” kartını gösterdi. Açıklamayı Ferman Akgül yaptı: “Trakya konserimizde muhabbeti fazla kaçırmıştık. Konsere yetişemiyorduk neredeyse. Kriz çıkardık yani."
Patladığımız sene fazla para harcadık
Ferman Akgül, şöhretle tanıştıkları ilk yıl çok para harcadıklarını itiraf etti: “İlk patladığımız sene güzel yaşadık. Hatta sonradan ‘Biraz fazla para harcamışız’ dedik. Ders oldu o bize.”
Zaaflarım; motor, egzoz, bıçak...
“Neye zaafınız var?” sorusuna grup üyelerinden ilginç yanıtlar geldi. Özgür Can Öney, “Bilgisayar oyunları, telefon oyunları, motor, egzoz, bıçak... Oturdum geçen bıçak yapım videosu seyrediyorum. Bir baktım history (web geçmişi) sırf onlarla dolmuş. Motor modifiye videoları falan izliyorum. Adam 20 yıllık motoru değiştiriyor. Bu aralar en büyük hayalim o. Tek kat, bahçeli bir yer olacak, koyacağım oraya motoru, alacağım malzemeleri, kendim değiştireceğim” dedi. Cem Bahtiyar, “Benim de motor sporlarına zaafım var ama dört tekerleklilere. Ben de çok ciddi takip ederim. Onun dışında bilgisayar oyunlarını severim, boş bulduğum vakitlerde evde oynarım” diye konuştu. Ferman Akgül ise “Çocuğun olunca bu zaaflar şekil değiştiriyor. Ama güzel, kaliteli eğlenceyi seviyorum. Çok yorgun bile olsam, güzel bir organizasyon varsa, güzel bir festival varsa katılıyorum” dedi.
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