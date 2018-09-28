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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Keyif
28.09.2018 - 09:27, Son Güncelleme:

Patates kızartması nasıl yapılır? Çıtır çıtır patates kızartması tarifi

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Patates kızartması nasıl yapılır? Çıtır çıtır patates kızartması tarifi

Patatesin en lezzetli hallerinden olan, yiyenin bir daha vazgeçemediği patates kızartmasının en güzeli hiç kuşkusuz evde yapılanı. Evde patates kızartan vatandaşların en çok şikayetçi olduğu konusu ise kızarttıkları patateslerin fast food zincirlerinde satılanlar gibi çıtır çıtır olmaması. Peki, patates kızartması nasıl yapılır? Çıtır çıtır patates kızartması nasıl yapılır?

Mayonez ve ketçapla bir araya geldiğinde kimsenin hayır diyemediği, yediden yetmişe herkesin severek tükettiği patates kızartmasının nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Özellikle çıtır çıtır patates kızartmasının nasıl yapıldığı yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, en güzel ve lezzetli çıtır çıtır patates kızartması tarifi...

MALZEMELER

4 patates

Sıvı yağ

Baharat

YAPILIŞI

Aynı boyutlarda kestiğiniz patatesleri, soğuk suda bekletip süzün. Kısık ateşte kızgın yağda patatesleri 4 dakika kızartıp çıkarın. Patatesleri süzdükten sonra tekrar kızgın yağa atarak kızartın. Tekrar süzdükten sonra servis edebilirsiniz.

Patates kızartması nasıl yapılır Çıtır çıtır patates kızartması tarifi

ÇITIR ÇITIR PATATES KIZARTMANIN PÜF NOKTALARI

Patates kızartmasının çıtır çıtır olması için öncelikle patates seçimine dikkat etmelisiniz. Patates seçerken ince kabuklu ve altın sarısı renkli patatesler seçmek de çıtır çıtır patatesler için olmazsa olmaz. İşte, çıtır çıtır patatesler elde etmek için üç farklı yöntem...

Ev yapımı ketçap tarifi
Ev yapımı ketçap tarifi

SİRKELİ SU YÖNTEMİ: Patateslerin daha sert ve kıtır olması için, patatesleri içine birkaç damla sirke damlatılmış soğuk suda biraz bekletmelisiniz. Bir süre bu karışımda bekleyen patateslerin daha sert ve diri hale geldiğini görebilirsiniz.

DONDURMA YÖNTEMİ: Bu yöntemlerin yanında dondurma yöntemi de işe yarıyor. Patateslerinizi dondurarak kıtır kıtır olmalarını sağlayabilirsiniz. Patateslerinizi dilimlenmiş bir şekilde dondurucuya atın ve dondurucudan çıkarır çıkarmaz kızartmaya başlayın. Daha çıtır olduklarını hem göreceksiniz hem de tadacaksınız.

İKİ KEZ KIZARTMA YÖNTEMİ: Çıtır patateslerin bir diğer sırrı da patatesleri iki kere kızartmak. Patateslerinizi yağa atarak kızartın. 3 dakika sonra yağdan alarak alüminyum folyo ile sardığınız patates dilimlerini buzluğa atın. Yaklaşık bir saat buzlukta beklettiğiniz patatesleri tekrar yağda kızartın. Daha çıtır çıtır bir lezzet elde edeceksiniz.

Patates kızartması nasıl yapılır Çıtır çıtır patates kızartması tarifi

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