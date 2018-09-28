Patates kızartması nasıl yapılır? Çıtır çıtır patates kızartması tarifi
Patatesin en lezzetli hallerinden olan, yiyenin bir daha vazgeçemediği patates kızartmasının en güzeli hiç kuşkusuz evde yapılanı. Evde patates kızartan vatandaşların en çok şikayetçi olduğu konusu ise kızarttıkları patateslerin fast food zincirlerinde satılanlar gibi çıtır çıtır olmaması. Peki, patates kızartması nasıl yapılır? Çıtır çıtır patates kızartması nasıl yapılır?
Mayonez ve ketçapla bir araya geldiğinde kimsenin hayır diyemediği, yediden yetmişe herkesin severek tükettiği patates kızartmasının nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Özellikle çıtır çıtır patates kızartmasının nasıl yapıldığı yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, en güzel ve lezzetli çıtır çıtır patates kızartması tarifi...
MALZEMELER
4 patates
Sıvı yağ
Baharat
YAPILIŞI
Aynı boyutlarda kestiğiniz patatesleri, soğuk suda bekletip süzün. Kısık ateşte kızgın yağda patatesleri 4 dakika kızartıp çıkarın. Patatesleri süzdükten sonra tekrar kızgın yağa atarak kızartın. Tekrar süzdükten sonra servis edebilirsiniz.
ÇITIR ÇITIR PATATES KIZARTMANIN PÜF NOKTALARI
Patates kızartmasının çıtır çıtır olması için öncelikle patates seçimine dikkat etmelisiniz. Patates seçerken ince kabuklu ve altın sarısı renkli patatesler seçmek de çıtır çıtır patatesler için olmazsa olmaz. İşte, çıtır çıtır patatesler elde etmek için üç farklı yöntem...
SİRKELİ SU YÖNTEMİ: Patateslerin daha sert ve kıtır olması için, patatesleri içine birkaç damla sirke damlatılmış soğuk suda biraz bekletmelisiniz. Bir süre bu karışımda bekleyen patateslerin daha sert ve diri hale geldiğini görebilirsiniz.
DONDURMA YÖNTEMİ: Bu yöntemlerin yanında dondurma yöntemi de işe yarıyor. Patateslerinizi dondurarak kıtır kıtır olmalarını sağlayabilirsiniz. Patateslerinizi dilimlenmiş bir şekilde dondurucuya atın ve dondurucudan çıkarır çıkarmaz kızartmaya başlayın. Daha çıtır olduklarını hem göreceksiniz hem de tadacaksınız.
İKİ KEZ KIZARTMA YÖNTEMİ: Çıtır patateslerin bir diğer sırrı da patatesleri iki kere kızartmak. Patateslerinizi yağa atarak kızartın. 3 dakika sonra yağdan alarak alüminyum folyo ile sardığınız patates dilimlerini buzluğa atın. Yaklaşık bir saat buzlukta beklettiğiniz patatesleri tekrar yağda kızartın. Daha çıtır çıtır bir lezzet elde edeceksiniz.
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