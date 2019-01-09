"Pastadan herkes pay almalı"
Yönetmenliğini Bahtiyar Engin’in üstlendiği Travis Pine “Halktan Biri” oyunu Kadıköy Baba Sahne’de gala yaptı.
Başrollerini Levent Ülgen ve Galip Erdal’ın üstlendiği oyunun galasına ünlü isimler katıldı. Levent Ülgen, çıkışta muhabirlerin yapımcılar ve sinema salonu işletmecileri arasında yaşanan promosyon bilet gerginliği hakkındaki sorulara, “Bu durumu en kısa zamanda çözeceklerine inanıyorum, sonuçta pastadan herkes pay almalı” diye konuştu.
Geçen hafta vefat eden ünlü tiyatro oyuncusu Gülriz Sururi unutulmadı, Suriri’nin fotoğrafı sahneye konuldu.Erkan Can da mısır polemiği hakkında konuştu: “Ben oyuncuyum, Cem (Yılmaz) yapımcı. Tabii ki bu durumdan herkes faydalanmalı. Sonuçta emek var.”Yıldıray-Gizem ŞahinlerGonca Vuslateri - Bahtiyar Engin - Demet Akbağ
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