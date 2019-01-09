Paris'te bağlama resitali!
Ünlü bağlama virtüözü Ahmet Koç’un hazırladığı ‘Köprü ve Ötesi’ konserler serisi geçtiğimiz akşam Paris’te başladı.
Yaklaşık 1000 kişinin izlediği konserde sanat, iş ve siyaset dünyasından önemli isimler konseri izleyenler arasındaydı. Konser öncesi Eyfel Kulesi önünde bağlamasıyla objektiflere poz veren Ahmet Koç ‘Bağlamayı ve unutulmaz ezgilerinizi tüm Avrupa’ya tanıtacağız’ dedi. Ahmet Koç ve ekibi Paris’in ünlü mekanlarından Alhambra konser salonunda gerçekleşen konserde doğu ve batı müziğinin nadide eserlerinden oluşan bir repertuvar ile bir buçuk saat süren bir müzik ziyafeti sundu.
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