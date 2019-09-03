Parasızlıktan Hollywood'a gidemedi, ödülü kargoyla gelecek
Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Los Angeles Uluslararası Kısa Film Festivali'nde "En İyi Sinematografi" dalında birinci olan Antalyalı yönetmenin ödülü, seyahat giderlerini karşılayamadığı için kargoyla gönderilecek.
Annesinin 12 Eylül 1980 askeri darbesinde yaşadıklarını "Kar Zamanı" filmiyle beyaz perdeye aktaran Cevahir Çokbilir, 5 binden fazla filmin yarıştığı festivalde jüri tarafından "En İyi Sinematografi" ödülüne layık görüldü.
Ancak filmin bütçesinin neredeyse yarısı kadar olan seyahat giderlerini karşılayamayan Çokbilir, 29 Ağustos'ta Hollywood'ta Raleigh Stüdyoları'nda düzenlenen törene katılamamanın üzüntüsünü yaşıyor.
ÖDÜL KARGOYLA GELECEK
Cevahir Çokbilir, ödülü ABD'deki törene gidip alamaması nedeniyle sevincinin yarım kaldığını söyledi. Hollywood Raleigh Stüdyoları'nda düzenlenen ödül törenine davet edildiğini ancak seyahat giderlerini karşılayamadığı için katılamadığını aktaran Cevahir, "Uçak bilet fiyatları çok yüksekti. Filmde rol verdiğim annemle benim Amerika'ya gidişimiz, filmin bütçesinin neredeyse yarısı kadar olduğu için ödül törenine katılamadık. Ödül kupamızı artık kargoyla bekliyoruz." diye konuştu.
Gerçek bir hikayeden yola çıkılarak hazırlanan film hakkında Çokbilir şunları söyledi: "Filmimizle, katıldığımız bir çok festivalden sevindirici sonuçlarla ayrıldık. Bu bizim yurt dışından 9. ödülümüz. Los Angeles'te geçen yıl düzenlenen Uluslararası Kısa Film Festivali'nde 'En İyi Orijinal Hikaye', 'En İyi Kısa Film', 'En İyi Görüntü Yönetmeni', 'En İyi Kurgu', 'En İyi Erkek Yönetmen', Polonya'da düzenlenen Avrupa Sinematografi Festivali'nde 'En İyi Avrupa Filmi', Hindistan'da düzenlenen Uluslararası Bengal's Kısa Film Festivali'nde 'En İyi Kurgu' ve Kanada Kısa Film Festivali'nde 'Farklılık' ödüllerinin sahibi olduk. Son olarak dünyada 5 binden fazla filmin katıldığı Los Angeles Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurduk. Yarışmada, Türkiye'den iki film vardı, ödülü alan biz olduk."
Çokbilir, Türkiye'den bir yapımın Hollywood'dan ödül almasının önemine değinerek, "Mutluyum ve gururluyum. Filme emek veren herkesle gurur duyuyorum. Hayallerimden biri Hollywood'a giderek ödül almaktı. Ancak hayalimi bu yıl gerçekleştiremedim. Umarım başka filmlerde gerçekleştiririm" ifadelerini kullandı.
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