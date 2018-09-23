Para çok kolay kazanılmıyor
CNR Beauty&Wellness Show İstanbul kapılarını açtı. Fuarın yüzü ise ünlü model ve oyuncu Fatoş Kabasakal oldu.
Fatoş Kabasakal " Yaz sezonu işler çok durgun olduğu için yazın Çeşme, Yunanistan Bodrum ve Göcek'te tatil yaptım. Bizimkiler "Bodrum, Çeşme ve Göcek çok daha pahalı" diyorlar ama tam aksine bizim ülkemiz Yunanistan'dan daha ucuz" dedi.
Fatoş Kabasakal, "Kozmetik ürünlerine çok para harcıyor musun? sorusuna ise " Ben güzellik için çok para harcamıyorum. Biraz tutumlu bir kızım. Para çok kolay kazanılmıyor. Ben doğal bakımlarla güzelleşiyorum. Yılda bir iki kez güzellik merkezine gidiyorum" dedi.
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