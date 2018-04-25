Pankek nasıl yapılır? Pratik pankek tarifi
Avrupa ülkelerinde kahvaltıların vazgeçilmezi olan pankek, ülkemizde daha çok akıtma ya da krep adındaki benzerleriyle biliniyor. Pankekin yapımı son günlerde merak ediliyor. Pankekin nasıl yapıldığını ve tarifini merak eden vatandaşlar, pankek tariflerini sorguluyor. Peki, pankek nasıl yapılır?
Hafta sonu kahvaltısı için aileniz ve dostlarınızla afiyetle yiyebileceğiniz bir lezzet olan pankek, evde oldukça pratik bir şekilde hazırlanan ve aniden kahvaltıya gelen misafirlere karşı hayat kurtaran bir yiyecek. Bu enfes lezzetin yapılışını merak eden vatandaşlar, internette pankek yapımını sorguluyor. İşte, yapmanız için yumurta ve birkaç küçük malzeme gereken pankek tarifi...
PANKEK NASIL YAPILIR?
Adını duyduğunuz zaman bile ağzınızın sulanacağı enfes bir lezzet olan pankekin yapımı son günlerde merak ediliyor. Bu lezzeti evlerinde yapmak isteyen vatandaşlar, pratik pankek tarifini sorguluyor. Peki, pankek nasıl yapılır? Pankekin malzemeleri neler?
MALZEMELER
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı toz şeker
1,5 su bardağı un
1 su bardağı süt
1 yemek kaşığı ayçiçek yağı
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 tutam tuz
1 çay kaşığı vanilya
YAPILIŞI
İlk olarak un, kabartma tozu, tuz ve vanilyayı, derin bir karıştırma kabına alın. Karışıma şeker, süt, ayçiçek yağı ve yumurtayı ekleyin. Ortaya çıkan bütün malzemeyi, pürüzsüz bir hal alana kadar el çırpıcısıyla iyice çırpın.
Bundan sonraki aşamada, düz bir tavayı ayçiçek yağı ile yağlayın. Kızdırdığınız tavaya küçük bir kepçe pancake harcını akıtın. Karışımı üstleri göz göz olana kadar pişirin ve bir spatula ile çevirip diğer tarafını da aynı şekilde pişirin. Pişen pankekleri üst üste sıralayın, servis tabağına alıp arzunuza göre reçel, akçaağaç şurubu, mevsim meyveleri ya da dondurma ve tarçınla servis edin. Afiyet olsun...
PÜF NOKTASI
Pankek yaparken, çok ince ve çok kalın yapmaya özen gösterin aksi halde yapmayın. Aksi takdirde pankekin lezzetini almakta zorluk yaşarsınız.
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