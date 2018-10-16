Pandispanya nasıl yapılır? Pandispanya tarifi
Lezzetli pastalar hazırlamanın yolu pandispanyasının kuralına uygun hazırlanmasından geçiyor. Mevsim meyveleri, aromatik kremalar ve çikolata soslarıyla pandispanyalar, kimi zaman doğum günlerinde kimi zamansa özel günlerde sofralara renk katıyor. Peki, pandispanya nasıl yapılır? İşte, pratik pandispanya tarifi
Her zevke ve damak tadına hitap eden pastalar yapmanın ilk adımı pandispanya hazırlamakla başlıyor. Pasta keki olarak da bilinen pandispanyanın farklı boyutları market raflarında hazır olarak da yer alsa da, hiçbiri kendi mutfağımızda yaptıklarımızın yerini tutmuyor. Peki, pandispanya nasıl yapılır? Farklı pastalar hazırlayabileceğiniz ve şeker hamuru ile kullanabileceğiniz pratik bir o kadar da lezzetli pandispanya tarifini derledik.
Malzemeler
4 adet oda sıcaklığında yumurta
1 su bardağı toz şeker
Yarım çay bardağı ılık su
1 paket kabartma tozu
1 paket şekerli vanilin
1 su bardağı tepeleme + 2 çorba kaşığı un
1 fiske tuz
Yapılış aşamaları
Yumurtaların beyazı ve sarısı ayrılır.
Sarıları şekerle rengi açılana kadar mikserle çırpın.
Daha sonra ılık su eklenip çırpmaya devam edin.
Kabartma tozu, vanilya ve un eklenir ve bu aşamada mikser bırakılıp spatula yardımıyla homojen bir karışım elde edene kadar dıştan içe doğru karıştırın.
Yumurta aklarını tuzla kar beyaz olana dek çırpın ve karışıma ekleyip aynı şekilde spatula ile fazla söndürmeden dıştan içe doğru karıştırın.
22 cmlik kelepçeli kalıbın tabanına yağlı kağıt serin ve karışımı dökün. 170 derece fırında 20 dakika pişirin. Pişen pandispanyayı fırında 2 dakika kadar tuttuktan sonra servis tabağına ters çevirerek çıkartın.
Arzuya göre; sade ya da hazırladığınız krema ve taze meyveler ile kapladıktan sonra servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.
Püf noktası
Pandispanyayı, içini çekmesi ve keserken hamur olmaması için en az 30 dakika kadar bekletin.Önceden ısıtılmamış, soğuk fırında pişirme işlemini başlatın. Fazla pişirmemeye özen gösterin.
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