Pamukkale'nin "kardeşi" Altınkale Sivas'a değer katacak

Şehir merkezine 24 kilometre mesafede bulunan Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi Maden Tetkik Arama (MTA) Orta Anadolu 1'inci Bölge Müdürlüğünün sahasında çıkan kaynak sularından prototip olarak oluşturulan Altınkale'de, Pamukkale'deki travertenlerin benzeri oluşturulacak.



Sudaki kükürtten dolayı sarı renkli tortu oluşan ve bu nedenle de Altınkale ismi verilen bölge, Pamukkale'dekine benzer basamaklı havuzlar yapılması sonrası turizmin hizmetine sunulacak.



Altınkale'de incelemede bulunan Vali Salih Ayhan, "Bu bölgede geçmişten bugüne güzel çalışmalar yapıldı, yeni yatırımlar oluştu. Buranın biraz görünürlüğünü ve tanınırlığını artırmak açısından rekreasyon çalışmaları yapmaktayız." dedi.



Ayhan, Altınkale'nin turizme kazandırılması için yoğun çalıştıklarını belirterek, "Altınkale, Pamukkale'nin kardeşi gibi bir tesis, mekan olacak. Burada suyun renginden faydalanıyoruz. Suyu doğal ortamına bıraktığımızda tortu oluşmakta ve sempatik bir görüntüye kavuşmakta. Burası bitince cazibe merkezi olacak. Yoldan geçenlerin, buraya ziyarete gelenlerin uğrak yeri olacak. Çalışmalarımız yüzde 70 seviyesinde tamamlandı. Yeni sezonda burada görsel bir manzara ortaya çıkacak." diye konuştu.



"Sivas'ın incisi olacak"



Sivas'ın marka değerlerinden birisinin Sıcak Çermik olduğunu vurgulayan Vali Ayhan, şunları kaydetti: "Bu çalışmalarla Altınkale'nin üzerinde güzel bir de meydan oluşturulacak. Bunun yanında geleneksel çadır kültürünü de yaşatacağız. Onu da bitirmek üzereyiz. Bu bölgeye ivme kazandırıyoruz. Fonksiyonel çeşitlilik sağlıyoruz. Sıcak Çermik bölgesine çok hareketli ve güçlü alt yapı oluşturuyoruz. Altınkale bize güzel ivme kazandıracak. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Yaklaşık 10 milyon liralık yatırım söz konusu. Altınkale dememizin sebebi ise rengini sarıdan alması, bu nedenle böyle bir isimle adlandırmış olduk. Burası Pamukkale'ye benzer bir yapı olacak. Ona rakip değil, kardeş olacak. O Ege'nin incisi, burası da Sivas'ın incisi olacak. Buranın yapımını büyük bir keyifle takip ediyorum."



Ayhan, projeyi çok önemsediğini, turizmin hizmetine açıldığında bölgeyi taçlandırmış olacaklarını sözlerine ekledi.



