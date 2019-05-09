Palermo’dan Özpetek’e fahri vatandaşlık
İTALYA’da Palermo Belediyesi yönetmen Ferzan Özpetek’e fahri vatandaşlık, Palermo Üniversitesi de fahri doktora unvanı verdi.
Palermo Üniversitesi’nde düzenlenen törende, “gösteri sanatı bilimlerine katkılarından dolayı” Ferzan Özpetek’e fahri doktora takdim edildi. Üniversite rektörü Fabrizio Micari yaptığı konuşmada, “İnsanı ve insanın sonsuz zayıflıklarını, gerek komik ve trajik tonlarla gerekse tarihten günümüze anekdotlarla, pek çok sonsuz nüansla anlatma kapasitesinden” dolayı Özpetek’in bu unvana layık görüldüğünü söyledi. Diğer yandan Palermo Belediye Başkanı Leoluca Orlando da yönetmene fahri vatandaşlık beratını takdim etti.
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