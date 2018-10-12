Palamut nasıl pişirilir? Palamut tarifi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Keyif
12.10.2018 - 16:56, Son Güncelleme:

Palamut nasıl pişirilir? Palamut tarifi

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Palamut nasıl pişirilir? Palamut tarifi

Balık yemeği seven kişilerin mutlaka denediği ve deneyenin bir daha vazgeçemediği bir balık olan palamut, sofraları lezzetlendirmeye devam ediyor. Buğulamadan kızartmaya farklı şekillerde tüketilen palamudun köftesi bile yapılıyor. Peki, Palamut nasıl pişirilir?

Sonbahar ve kış sofralarının vazgeçilmezi palamudun, nasıl ve hangi yöntemlerle pişirildiği ve pişirirken dikkat edilmesi gereken püf noktaları, bu lezzeti evde kendileri yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, "Palamut nasıl pişirilir?" sorusunun yanıtı en lezzetli palamut tarifleri...

FIRINDA PALAMUT TARİFİ

Sonbaharın müjdecisi palamut ile yazın en sevgilisi domatesi birleştiren bir tarif. Üstelik sadece 6 malzemeyle yapılıyor hazırlayıp, pişirip, sofraya getirmesi sadece yarım saat sürüyor. İşte nefis bir fırında palamut tarifi...

Fırında palamut balığı tarifi
Fırında palamut balığı tarifi

MISIR UNLU PALAMUT TARİFİ

Takoz palamut olarak da bilinen bu tariften bir tanesi asla yetmeyecek. İşte, o enfes tarif...

Mısır unlu palamut tarifi
Mısır unlu palamut tarifi

PALAMUT KIZARTMA TARİFİ

Palamudun en çok tercih edilen ve kuşkusuz en lezzetli hallerinden biri. Kimsenin "hayır" diyemeyeceği bu lezzeti yapmak ise giç zor değil. Tarif istiyorsanız hemen aşağıda...

Palamut kızartma tarifi
Palamut kızartma tarifi
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