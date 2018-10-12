Palamut nasıl pişirilir? Palamut tarifi
Balık yemeği seven kişilerin mutlaka denediği ve deneyenin bir daha vazgeçemediği bir balık olan palamut, sofraları lezzetlendirmeye devam ediyor. Buğulamadan kızartmaya farklı şekillerde tüketilen palamudun köftesi bile yapılıyor. Peki, Palamut nasıl pişirilir?
Sonbahar ve kış sofralarının vazgeçilmezi palamudun, nasıl ve hangi yöntemlerle pişirildiği ve pişirirken dikkat edilmesi gereken püf noktaları, bu lezzeti evde kendileri yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, "Palamut nasıl pişirilir?" sorusunun yanıtı en lezzetli palamut tarifleri...
FIRINDA PALAMUT TARİFİ
Sonbaharın müjdecisi palamut ile yazın en sevgilisi domatesi birleştiren bir tarif. Üstelik sadece 6 malzemeyle yapılıyor hazırlayıp, pişirip, sofraya getirmesi sadece yarım saat sürüyor. İşte nefis bir fırında palamut tarifi...
MISIR UNLU PALAMUT TARİFİ
Takoz palamut olarak da bilinen bu tariften bir tanesi asla yetmeyecek. İşte, o enfes tarif...
PALAMUT KIZARTMA TARİFİ
Palamudun en çok tercih edilen ve kuşkusuz en lezzetli hallerinden biri. Kimsenin "hayır" diyemeyeceği bu lezzeti yapmak ise giç zor değil. Tarif istiyorsanız hemen aşağıda...
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