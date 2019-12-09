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09.12.2019 - 14:45, Son Güncelleme:

Ozzy Osbourne arkadaşının çalınan gitarı için 25 bin dolar ödül koydu

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Ozzy Osbourne arkadaşının çalınan gitarı için 25 bin dolar ödül koydu

Dünyaca ünlü heavy metal grubu Black Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne, 1982'de hayatını kaybeden grup arkadaşı Randy Rhoads’un çalınan ilk gitarı için 25 bin dolarlık para ödülü koydu. 

Ünlü İngiliz şarkıcı Ozzy Osbourne, heavey metal grubu Black Sabbath’ın 1982’de hayatını kaybeden gitaristi Randy Rhoads’un çalınan gitarı için ödül koydu.71 yaşındaki müzisyen, Instagram’dn yaptığı çağrıda, eski arkadaşının çalınan gitarıyla ilgili bilgi verene 250 bin dolarlık ödül teklif etti.

1970’lerde kurulan Black Sabbath grubunun solisti Osbourne, Kuzey Hollywood’daki Musonia Müzik Okulu’ndan çalınan gitarla ilgili, “Randy Rhoads’un gitarı Şükran Günü’nde çalındı” dedi.

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