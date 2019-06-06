Özpetek’ten Şans Tanrıçası
Yaşamını İtalya’da sürdüren dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, “Şans Tanrıçası” (La Dea Fortuna) adını verdiği yeni sinema filminin çekimlerine başladı.
Ünlü yönetmen, başrolleri İtalyan oyuncular Jasmine Trinca ve Edoardo Leo’ya verdiği filmin İtalya’daki setinden ilk görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı. Oyuncu kadrosunda Ferzan Özpetek’in vazgeçemediği isimlerden Serra Yılmaz’ın da yer aldığı “Şans Tanrıçası”nda ayrıca İtalya’nın tanınmış aktörlerinden Stefano Accorsi ve Filippo Nigro da rol alıyor.
Serra Yılmaz - Filippo Nigro
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