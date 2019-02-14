Özgün’e Mirkelam benzetmesi
Özgün, geçtiğimiz günlerde Pal Fm’de Kaan Gökman’ın canlı yayın stüdyo konuğu oldu.
Özgün’ü ilk çıkış yıllarında sanatçı Mirkelam’a benzettiğini söyleyen Kaan Gökman’ın bu yorumuna karşılık Özgün: ‘’Mirkelam'ı çok severim ve çok iyi şarkı sözü yazan, çok değerli bir sanatçıdır. Şarkılarını çok beğenirim ve sahnesi ile enerjisi çok güzeldir. Her ikimizde Türk enstrümanlarının olduğu bir alt yapı kullanıyoruz. Belki bu bir benzerlik yaratmış olabilir.’’ açıklamasında bulundu.
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