Özgün"Aşık" ile döndü
Özgün "Aşık" isimli yeni şarkısını sevenleriyle buluşturdu.
Şarkının söz ve müziği Murat Güneş'e, düzenlemesi Tolga Kılıç’a ve mix&mastering’i Özgür Yurtoğlu’na ait.
Özgün, yönetmenliğini Burak Sesli'nin, görüntü yönetmenliğini Altuğ Ozan'ın üstlendiği yeni şarkısının video klip çalışmasında 25 kişilik bir ekip ile çalıştı. Yaklaşık 14 saat süren klip çekimleri Ataşehir'de özel bir mekanda çekildi. Klipte Özgün'e bir kadın oyuncu, iki dansçı ve canlı orkestra eşlik etti.
Özgün'ün yeni şarkısı ''Aşık'' Avrupa Müzik markasıyla tüm müzik platformlarında yerini aldı.
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