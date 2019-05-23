Özgülgün çocuklar için yazdı
Oyuncu ve yazar Özgür Özgülgün, bir kez daha çocuklar için kaleme aldı... Özgülgün'ün Davetsiz Dedektifler adlı dört kitaplık dizisi minik okurlarla buluşuyor.
“Okuyan, kendilerine güven duyan çocuklar, geleceğin özgür ve ayakları yere sağlam basan bireyleri olacaktır” düşüncesiyle kitaplarını ortaya çıkaran Özgülgün, bu kez iki küçük dedektif Can ve Şevval'in maceralarını taşıyor kitabının sayfalarına.
Okurlar, bulmaca çözmeye, gizemleri ortaya çıkarmaya bayılan iki küçük dedektifle birlikte bazen Ayasofya’nın avlusunda bazen piramitlerin karanlık labirentlerinde dolaşacaklar.
Seri Oğuz Demir tarafından resimlendi.
Davetsiz Dedektifler adlı dört kitaplık seri Büyülü Fener Yayınları tarafından okura sunuluyor.
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