Özge Ulusoy: Survivor kariyerimin dönüm noktası

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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31.12.2018 - 11:21, Son Güncelleme:

Özge Ulusoy: Survivor kariyerimin dönüm noktası

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Özge Ulusoy: Survivor kariyerimin dönüm noktası

Podyumların ünlü mankeni Özge Ulusoy ve makyaj dünyasının fenomen ismi Danla Biliç, Metrocity ziyaretçileriyle buluştu.

Hayranları Özge Ulusoy ve Danla Biliç'i görebilmek ve fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı. Ulusoy ve Biliç, yılbaşı gecesi şık ve göz alıcı olmanın sırlarını verdi, moda ve makyajın püf noktalarını anlattı. İki ünlü isim, Mert Palavaroğlu moderatörlüğünde yapılan söyleşide merak edilen tüm soruları yanıtladı.
DANLA SALDIRGAN DEĞİL, HANIM BİR KIZ
Danla Biliç'le zaman zaman Youtube videolarında bir araya geldiklerini söyleyen Özge Ulusoy, "Danla, videolardaki gibi saldırgan değil. Çok hanım bir kız" dedi. 
ÇOCUĞUMUN MANKEN OLMASINI İSTERİM
Evlilik ve anne olmanın kendisine yakın olduğunu dile getiren Ulusoy, "Çocuğumun manken olmasını isterim. Podyuma ilk çıktığımda yaşadığım tecrübeleri ona aktarır ve onu desteklerim" diye konuştu. 
SURVIVOR KARİYERİMİN DÖNÜM NOKTASI 
2011 yılında Survivor yarışmasına katılan Ulusoy, "Survivor kariyerimin dönüm noktası. Döndükten sonra çok ilgi gördüm. Birinci olamadım ama en büyük kazananlardanım" açıklamasında bulundu. 
PODYUMU BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYORUM
Podyumları bırakmayı hiç düşünmediğini söyleyen Özge Ulusoy, "İşimi severek yapıyorum ve saygı duyuyorum. Podyuma çok şey borçluyum. Tercih edildiğim sürece podyuma çıkacağım" diyerek uzun yıllar mankenlik yapacağını dile getirdi. 
AMAN GUPSE DUYMASIN
Bir hayranı Özge Ulusoy'a "Sizi Barış Arduç'la çok yakıştırıyorum. Birlikte dizi yapın" diye bağırınca AVM ziyaretçileri arasından "Aman Gupse Özay duymasın" sesleri yükseldi. 

Özge Ulusoy: Survivor kariyerimin dönüm noktası


KENDİMİ YOUTUBER OLARAK GÖRMÜYORUM
Makyaj videolarıyla sosyal medyada fenomen olan Danla Biliç, kendini Youtuber olarak görmediğini söyleyen Biliç, "Youtube'a ilk girdiğimde açık vardı. Makyaj vardı ama muhabbet etmiyorlardı. Ben o boşluğu doldurdum. Kendimi Youtuber olarak görmüyorum, soranlara öğrenciyim diyorum" dedi.
BEĞENMEDİĞİM ÜRÜNÜ FIRLATIP ATARIM 
Instagram'da 3.5 milyon takipçisi olan Danla Biliç, "Benim farkım doğal olmam. Başkaları gibi markayla aramı bozmamak için reklam yapmıyorum. Beğenmediğim ürünü fırlatıp atıyorum" diyerek kullanmayacağı hiçbir ürünün reklamını yapmayacağını söyledi. 
DİZİ VE FİLM TEKLİFLERİ ALIYORUM
Dizi ve film teklifleri aldığını söyleyen Danla Biliç, "Televizyon programı yapmam çünkü ekran şişman gösteriyor. Dizi ve film teklifi aldım ama ben inandırıcı olamam. Çünkü herkes doğal halimi biliyor. O nedenle ağlamam bile inandırıcı olmaz. Sıkılana kadar Youtube'da kalırım" diye konuştu. 
SEVGİLİM VAR, ÇOCUK İSTİYORUM
2 yıldır hayatında biri olduğunu belirten Biliç, "Çocuk istiyorum ama ben rahat bir anne olurum. Düşerse kalkmasını bilsin" dedi. 
HAYATIMDA SPOR YAPMADIM
Üşengeç biri olduğunu söyleyen Danla Biliç, "Hayatımda hiç spor yapmadım" itirafında bulundu.  

 

 

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