Özge şarkıcı oluyor
Oyuncu Özge Borak konser hazırlığında. Yer aldığı müzikallerle yeteneğini ispatlayan oyuncu, eğlence mekânlarında şarkı söyleyecek.
EN son “Kuaförüm Sensin” adlı yarışmanın sunuculuğunu üstlenen oyuncu Özge Borak, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Daha önce “Balım”, “Rock Müzikaller”, “Harem Kabare” müzikallerinde yer alan ünlü oyuncu, bundan böyle müziğe ağırlık verecek. Borak, çeşitli eğlence mekânlarında müzikseverlerin karşısına çıkacak. Şu sıralar müzisyen Tuncer Tunceli önderliğinde sahne kadrosunu oluşturan oyuncu, vereceği konserlerde pop ve rock türünde sevdiği tüm eserleri sahnede seslendirecek. Borak, yakında orkestrasıyla birlikte provalara başlayacak.
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