Özel plaklarını imzaladı
Sanatçı Gökhan Türkmen’in 11. yılına özel olarak basılan plak albümü “11.”, ilk imza gününde müzikseverlerle buluştu.
Büyükçekmece 3. Kitap Günleri için sınırlı sayıda getirilen 50 plak yoğun ilgi gördü.
İngiltere'de Abbey Road Stüdyoları’nda hazırlanan, Plak Ve Ben ile GTR Müzik iş birliğiyle basılan plakta, ünlü sanatçının en sevilen eserleri yer alıyor.
Etkinlikte Türkmen; hayranlarının hem albümlerini imzaladı hem de bol bol fotoğraf çektirdi.
Sevenlerinin yoğun ilgisinden oldukça mutlu olan sanatçı, Plak Ve Ben’in sahibi Nejat Pakyüz’e de emekleri için teşekkür etti. Plak severlerin heyecanla beklediği albüm Ekim ayının ilk haftası satışa sunulacak.
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