Özel konser
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (Cerebral Palsy Türkiye) tarafından kurulan Metin Sabancı Özel Eğitim Okulları’nın anneleri, özel gereksinimi olan çocuklara destek amacıyla geçtiğimiz akşam Caddebostan Kültür Merkezi'nde bir konser verdi.
Geceye Yonca Evcimik, Ali Erkazan, Yavuz Seçkin gibi önemli isimler de katılarak destek verdi. Yonca Evcimik sahneye çocukları da davet ederek, çocuklarla birlikte bir şarkı söyledi ve eğlenceli görüntülere imza attı. Yavuz Seçkin ise Erol Evgin taklidi yaparak izleyenleri hem şaşırttı hem de gülmekten kırıp geçirdi.
Projeye destek veren kurumlar ve sanatçılara özel hazırlanan plaket takdiminden sonra sahne Okul Aile Birliği Anneler Korosu’nun şarkılarıyla süslendi.
20 ANNE ÇOCUKLAR İÇİN BULUŞTU!
Metin Sabancı Özel Eğitim Okulları bünyesinde çocuklar için birleşen 20 anne Türk Sanat Müziği şarkılarını çocuklar için söyledi.
Cerebral Palsy’e yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen konserden elde edilen tüm gelir ise Metin Sabancı Okullarına devam eden öğrencilerin eğitiminde kullanılacak.
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