Özel gösterim
Çağan Irmak’ın yönettiği “Bizi Hatırla” filminin özel gösterimi Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yararına, önceki gün İstinye Park AVM’de gerçekleşti.
Avşar Film’in desteğiyle düzenlenen özel gösterime Çağan Irmak’ın yanı sıra filmin oyuncularından Altan Erkekli, Tolga Tekin, Özge Özberk ve Su Burcu Yazgı Coşkun katıldı. Gösterimden elde edilen gelir, Toplum Gönüllüsü gençlerin sosyal sorumluluk projelerine aktarıldı.
Meral Yazıcı-Ebru Sayın
Kerem Gönlüm-Tolga Tekin-Elif Gönlüm-Altan Erkekli
TOG gönüllüleri ile film ekibi selfie çekti
Hülya Eltemur
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