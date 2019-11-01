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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.11.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

Özel ekibin gözü karası: İsmail Hacıoğlu

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Özel ekibin gözü karası: İsmail Hacıoğlu

İsmail Hacıoğlu, Naim Süleymanoğlu’nun hayatını konu alan ‘Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu’ filmi için kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncu, şampiyon haltercinin Türkiye’ye ilticası sırasında oluşturulan özel ekipte yer alan Mehmet Tunç’u canlandırdı.

HALTERDE aşılması güç başarılara imza atan ve “dünyanın en iyi sporcusu” seçilen efsane halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatı, “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmiyle beyazperdeye taşınıyor. Süleymanoğlu’nu genç oyuncu Hayat Van Eck’in canlandırdığı film, 22 Kasım’da vizyona girecek. Hayat Van Eck’in Naim Süleymanoğlu’na olan benzerliğiyle dikkat çektiği “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminde sürpriz bir isim de yer aldı. İsmail Hacıoğlu, filmde konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti. Oyuncu, şampiyon haltercinin Türkiye’ye ilticası sırasında oluşturulan özel ekibin içinde yer alan gözü kara Mehmet Tunç karakterine hayat verdi.

DEV OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını Mustafa Uslu’nun, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu’nun üstlendiği, senaryosunu ise Barış Pirhasan’ın yazdığı filmin oyuncu kadrosunda Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Levent Ülgen, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Bülent Alkış, Kemal Başar, Maria Rumenava Sotirova, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe ve Uğur Güneş de yer alıyor. 

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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