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Haber Giriş: 16.01.2020 - 09:11,Son Güncelleme:/

Ozan Doğulu: Gençlik sırrım genç kızlar

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Ozan Doğulu: Gençlik sırrım genç kızlar

Bahar Yazıcı Şer ve Nilüfer Ademoğulları’nın kurduğu yeni jean markası Deepsix, önceki gün düzenlenen özel davetle tanıtıldı.

İstinye Park’taki Le Petite Maison mağazasında düzenlenen lansmana iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı. Davet, Ozan Doğulu’nun DJ performansıyla renklendi. Yerli bir marka yaratmanın gurunu yaşadıklarını söyleyen Bahar Şer, “Hedefimiz Deepsix’i bir dünya markası yapmak” dedi. Burcu Esmersoy’un marka yüzü olduğu Deepsix, şubat ayında Amerika’daki mağazalarda da satışa sunulacak.  

Ozan Doğulu: Gençlik sırrım genç kızlar

Hera

Gençlik sırrım genç kızlar

Ozan Doğulu davete sevgilisi Hera’yla birlikte katıldı. Geçen pazartesi 48’inci yaşını kutlayan ünlü aranjör, genç görüntüsünün sırrı sorulunca önce “Genç kalmamın en büyük sebebi, genç kızlarla takılıyor olmam” dedi, ardından panikle bu cümlesine açıklık getirdi: “Aman arkadaşlar yanlış anlamayın, biliyorsunuz benim kızlarım çok genç. Bir an olsun yerlerinde durmuyorlar, ben de hep koşturmaca içinde genç kalıyorum.”

Ozan Doğulu: Gençlik sırrım genç kızlar

Çalışmadan duramam

Davete yalnız katılan Ajda Pekkan, markanın ürünlerini inceledikten sonra “Her şey çok güzel” dedi. Sanatçı, 2020 yılından beklentileri sorulunca da şöyle konuştu: “Hepimiz için güzel bir yıl olmasını dilerim. Benim için de çok güzel ve hareketli bir yıl olacak. Çalışmadan duramam, yeni projeler ve albüm çalışması yapıyorum.”

Ozan Doğulu: Gençlik sırrım genç kızlar

Aslı Şen
Ozan Doğulu: Gençlik sırrım genç kızlar

Hakan Akkaya
Ozan Doğulu: Gençlik sırrım genç kızlar

Aylin Yılmaz

 

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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