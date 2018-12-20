Oyunlardan oyun beğenin

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Grand Pera Emek Sahnesi, 2019 yılına tiyatro dolu günlerle "merhaba" diyecek.
Yeni yılda ilk olarak 13 Ocak Pazar akşamı saat 20.00’da Ray Cooney’in ustalık eseri olan “Kaç Baba Kaç” oyunu tiyatro severlerle buluşacak. “Kaç Baba Kaç” oyunu bir hastanenin doktorlar odasında geçen ve rektörlüğe giden yolda çok önemli bir konuşma yapmaya çalışan Dr. David Morgan’ın başından geçen olayları konu alıyor.
“Kadın Kafası” bol bol güldürecek
8 Şubat Cuma akşamı saat 20.00’da İrfan Kangı’nın hem yazıp hem yönettiği aynı zamanda Melda Gür, Merve Sevi, Ebru Karanfilci ve Duygu Şen ile beraber oynadığı “Kadın Kafası”nı izleyiciyle buluşacak.
Oyunun konusu: Aylin, Betül, Beyza ve Sevil 4 arkadaş ve can dostlardır. Aylin, Betül, Beyza ve Sevil bir akşam evde kız kıza oturup sohbet etmeye ve hayatların da ki erkekleri çekiştirmeye başlamalarıyla eğlence başlıyor. İşin garip tarafı anlatılan, hayal edilen adamlarla hayallerini yıkan adamlar ne kadar da birbirine benziyor. Seyirciye düşense kendi hayatlarına bakıp düşünmek, bolca kahkaha atmak ve Kadın kafasına erişmek.
'Baş Belaları'
Yönetmenliğini İrfan Kangı’nın yaptığı Yosi Mizrahi, İpek Tanrıyar ve Dost Elver gibi sevilen sanatçıların yer aldığı “Baş Belaları” oyunu 22 Şubat Cuma akşamı saat 20.00’da Grand Pera Emek Sahnesi’nde sahnelenecek. Tiyatro severlerin beğeni ile izleyeceği oyunda, aynı evde yaşamaya başlayan bir çiftin hayatları ne kadar değişebilir ve nasıl mahvolabilir? sorusu ele alınacak.
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