Oyunlardan oyun beğenin

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Keyif
20.12.2018 - 14:55, Son Güncelleme:

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Grand Pera Emek Sahnesi, 2019 yılına tiyatro dolu günlerle "merhaba" diyecek.

Yeni yılda ilk olarak 13 Ocak Pazar akşamı saat 20.00’da Ray Cooney’in ustalık eseri olan “Kaç Baba Kaç” oyunu tiyatro severlerle buluşacak. “Kaç Baba Kaç” oyunu bir hastanenin doktorlar odasında geçen ve rektörlüğe giden yolda çok önemli bir konuşma yapmaya çalışan Dr. David Morgan’ın başından geçen olayları konu alıyor. 

“Kadın Kafası” bol bol güldürecek

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8 Şubat Cuma akşamı saat 20.00’da İrfan Kangı’nın hem yazıp hem yönettiği aynı zamanda Melda Gür, Merve Sevi, Ebru Karanfilci ve Duygu Şen ile beraber oynadığı “Kadın Kafası”nı izleyiciyle buluşacak.

Oyunun konusu:  Aylin, Betül, Beyza ve Sevil 4 arkadaş ve can dostlardır. Aylin, Betül, Beyza ve Sevil bir akşam evde kız kıza oturup sohbet etmeye ve hayatların da ki erkekleri çekiştirmeye başlamalarıyla eğlence başlıyor. İşin garip tarafı anlatılan, hayal edilen adamlarla hayallerini yıkan adamlar ne kadar da birbirine benziyor. Seyirciye düşense kendi hayatlarına bakıp düşünmek, bolca kahkaha atmak ve Kadın kafasına erişmek.

 'Baş Belaları'

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Yönetmenliğini İrfan Kangı’nın yaptığı Yosi Mizrahi, İpek Tanrıyar ve Dost Elver gibi sevilen sanatçıların yer aldığı “Baş Belaları” oyunu 22 Şubat Cuma akşamı saat 20.00’da Grand Pera Emek Sahnesi’nde sahnelenecek. Tiyatro severlerin beğeni ile izleyeceği oyunda, aynı evde yaşamaya başlayan bir çiftin hayatları ne kadar değişebilir ve nasıl mahvolabilir? sorusu ele alınacak.

 

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