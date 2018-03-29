Oyunculuk çocukluk hayalimdi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Keyif
29.03.2018 - 18:02, Son Güncelleme:

Oyunculuk çocukluk hayalimdi

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Oyunculuk çocukluk hayalimdi

Sunucu Emre Saygı'nın hazırladığı 'Hadi Be' programına bu hafta Şahin Irmak konuk oldu. Ünlü oyuncu bilinmeyenlerini ve merak edilenlerini anlattı.

Babam arkamdan tuğla fırlattı

Ünlü oyuncu, “Merdane mi, anne terliği mi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Anne terliği. Nereden attığı hiç fark etmez, bir şekilde buluyor seni. Ben de yedim tabii ki, yemez olur muyum. Babamın arkamdan tuğla fırlattığını bilirim ben ya. Birazcık öyle bir çocuktum. Hiç dayak yemedim, daha bir kere tokat atmışlıkları yok ama tuğla attılar.”

Oyunculuk çocukluk hayalimdi

Şahin Irmak, oyunculuğun çocukluk hayali olduğunu söyledi: “Ailem hiç emin değildi ama benim hayalim buydu. Çocukluğumdan beri hep oyuncu olmak istiyordum. Taklitle başlarsın ya bu işlere, hep öyle olur yani, belli edersin kendini. Güldürmeye çalışırsın. Ben de öyleydim. Aileyi güldürüyorsun ilk, arkadaşlarını falan. Sonra diyorsun ki ‘Güzel iş, ben bunu yapayım’. Hep hayalini kurduğum şey buydu.”

Oyunculuk çocukluk hayalimdi

Eser’e demediklerini bırakmadılar

Şahin Irmak, bir dönem olay olan “Eser Yenenler’in ev partileri” hakkında şöyle dedi: “Yok be abi yahu öyle ev partisi falan. Çocuğa demediklerini bırakmadılar. ‘Alt kata pavyon açtı’ falan bile dediler.”

Düğüm Salonu, gerçek bir hikaye

Irmak, yeni filmi “Düğüm Salonu”nun gerçek bir hikayeye dayandığını açıkladı: “Film gerçek bir hikayeyi konu alıyor. Bir sohbette, bir arkadaşımın arkadaşı anlattı bundan 1.5 sene evvel. Yeni evlenmiş. Belediyenin nikâh salonunda. Şöyle dedi: ‘Moruk nikâhım kıyıldı. Salondan çıktık, takı törenine geçtik. Kafayı bir çevirdim, eski sevgilim. Gelin olmuş, takı takıyorlar. Göz göze geldik 3 saniye. 3 yıllık baktık birbirimize. Ama hayat işte ne yapacaksın. O evlenmiş, ben evlenmişim.’ Sonra ben ondan yola çıkarak eğlenceli ne yapabilirim diye düşündüm, komedi hikayesi yaptık.”

 

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