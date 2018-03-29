Babam arkamdan tuğla fırlattı

Ünlü oyuncu, “Merdane mi, anne terliği mi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Anne terliği. Nereden attığı hiç fark etmez, bir şekilde buluyor seni. Ben de yedim tabii ki, yemez olur muyum. Babamın arkamdan tuğla fırlattığını bilirim ben ya. Birazcık öyle bir çocuktum. Hiç dayak yemedim, daha bir kere tokat atmışlıkları yok ama tuğla attılar.”

Oyunculuk çocukluk hayalimdi

Şahin Irmak, oyunculuğun çocukluk hayali olduğunu söyledi: “Ailem hiç emin değildi ama benim hayalim buydu. Çocukluğumdan beri hep oyuncu olmak istiyordum. Taklitle başlarsın ya bu işlere, hep öyle olur yani, belli edersin kendini. Güldürmeye çalışırsın. Ben de öyleydim. Aileyi güldürüyorsun ilk, arkadaşlarını falan. Sonra diyorsun ki ‘Güzel iş, ben bunu yapayım’. Hep hayalini kurduğum şey buydu.”

Eser’e demediklerini bırakmadılar

Şahin Irmak, bir dönem olay olan “Eser Yenenler’in ev partileri” hakkında şöyle dedi: “Yok be abi yahu öyle ev partisi falan. Çocuğa demediklerini bırakmadılar. ‘Alt kata pavyon açtı’ falan bile dediler.”

Düğüm Salonu, gerçek bir hikaye

Irmak, yeni filmi “Düğüm Salonu”nun gerçek bir hikayeye dayandığını açıkladı: “Film gerçek bir hikayeyi konu alıyor. Bir sohbette, bir arkadaşımın arkadaşı anlattı bundan 1.5 sene evvel. Yeni evlenmiş. Belediyenin nikâh salonunda. Şöyle dedi: ‘Moruk nikâhım kıyıldı. Salondan çıktık, takı törenine geçtik. Kafayı bir çevirdim, eski sevgilim. Gelin olmuş, takı takıyorlar. Göz göze geldik 3 saniye. 3 yıllık baktık birbirimize. Ama hayat işte ne yapacaksın. O evlenmiş, ben evlenmişim.’ Sonra ben ondan yola çıkarak eğlenceli ne yapabilirim diye düşündüm, komedi hikayesi yaptık.”