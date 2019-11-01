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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.11.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

Oyunculuğu meslek olarak görmüyorum

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Oyunculuğu meslek olarak görmüyorum

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında sinemaseverlerle bir araya gelen oyuncu Ercan Kesal, dizilerin daha kısa olması gerektiğini belirterek, "Setler daha insani olmalı, teknik ekip daha iyi koşullara sahip olmalı." dedi.

Kesal, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğindeki festivalin Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilen Öğle Sohbetleri programında, sanatseverlerle buluştu.

Kendisinin bir hekim olduğunu, hasta insanlara bakıp, reçete yazdığını aktaran Kesal, oyunculuk alanında ise hiç eğitim almadığını, alaylı olarak bu işi yaptığını söyledi.

Gerek doktor olarak gerekse hayatının başka alanlarında yaşadıklarını senaryoya aktardığını anlatan Kesal, tüm kurmacaların da bir yaşanmışlığa yaslandığını ifade etti.

Hekim olarak 23 yaşında göreve yeni başladığında yaşadığı bir olayı 25 yıl sonra filme dönüştürdüğünü belirten Kesal, "Başınızdan geçen bir olay 25 yıl sonra evrensel bir filme dönüşebilir. Benim de ilk günlerimde tuttuğum günlük, senaryoma ve kitabıma kaynak oldu. Yaşananlar unutulmuyor, silinmiyor." diye konuştu.

Sinema bölümü eğitimi alan öğrencilere kendileri olmaları, kimseyi taklit etmemeleri yönünde önerilerde bulunan Kesal, öğrencilerden bol bol okumalarını, iyi de gözlem yapmalarını istedi.

Hekim olmasam oyuncu olmazdım

 Dizilerin uzun sürmesini eleştiren Kesal, insanların televizyon karşısında bir diziyle 3-4 saat geçirdiğini, bunun doğru bir anlayış olmadığını söyledi.

Dizileri uzatabilmek için anlamsız içeriklere yer verildiğini anlatan Kesal, şu ifadeleri kullandı: "Diziler daha kısa olmalı, setler daha insani olmalı, teknik ekip daha iyi koşullara sahip olmalı. Oyunculuğu da meslek olarak görmüyorum. Hekim olmasam oyuncu olamazdım. Hekimlik bana çok şey kattı. Birçok kişi hikayesini anlatıyor bana, acayip bir şeyler. Karısına, kocasına, çocuklarına anlatmadığını hekime anlatıyor. Bundan sonra hiçbir dizide oynamak istemiyorum. Oyunculuk da yapmak istemiyorum. Ancak sinema filmi gelirse oynayabilirim. Yönetmenlik yapmak istiyorum. Dizide oynamayacağım, yönetmenlik yapacağım."

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