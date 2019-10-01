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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.10.2019 - 18:51, Son Güncelleme:

Oyuncuları sokak müzisyeni sandılar

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Oyuncuları sokak müzisyeni sandılar

Çekimleri Mardin’de yapılan ve 11 Ekim’de vizyona girecek olan “Muhteşem Üçlü” filminin başrol oyuncuları Kemal Uçar, Deniz Gürzumar ve Burak Alkaş filmde senaryo gereği sokak köfteciliği ve sokak müzisyenliği yapınca renkli görüntüler ortaya çıktı. Film kamerasını fark etmeyen yöre halkı sokak müzisyeni sandıkları oyuncuların müzik aletlerinin kutularına para attılar.

Yapımcılığını ÖK yapım adına Ömer Kaya’nın, yönetmenliğini Mahmut Kaptan’nın yaptığı “Muhteşem Üçlü” filmi 11 Ekim’de vizyona giriyor. Filmde, Kemal Uçar (Murat), Burak Alkaş (Ömer) ve Deniz Gürzumar (Yavuz) karakterini canlandırıyor. Beceriksiz, sakar ve her yaptıkları işi batıran üç kafadar senaryo gereği Ali’nin hastalığı için para bulmaları gerekince sokak müzisyenliği ardından yine sokak köfteciliği yapıyor. Bu işleri de tutturamayıp batıran Muhteşem Üçlü son olarak banka soymaya karar verirler.
Çekimler sırasında, genel açıdan yapılan çekimde kamerayı fark edemeyen yöre halkı oyuncuları tanıyamayınca ilginç görüntüler ortaya çıktı. Oyuncuların müzik aletlerinin kutularına para attılar. Set ekibinin müdahalesi sonucu vatandaşlar şaşkına döndü. Oyuncularla hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar daha sonra setten ayrıldı. Ara verilen çekimlere yeniden devam edildi.

Oyuncuları sokak müzisyeni sandılar

Kemal Uçar, “filmde insan ilişkilerinin yozlaşmadığı birbirlerine bağlı insanların bir arada oturduğu fakir bir mahallede yaşananlar komedi olarak beyazperdeye aktarılıyor.” dedi.

 

 

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