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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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25.12.2018 - 13:05, Son Güncelleme:

“Oyuncu olmak hedeflerim arasında değildi”

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“Oyuncu olmak hedeflerim arasında değildi”

Ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar, Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu’nca düzenlenen 5. Uluslararası Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali’nin söyleşi konuğu oldu.

Rol aldığı ‘Kadın’ dizisinin yoğun set programına rağmen sene içerisinde birçok film festivalinde jüri üyeliği de yapan Yıldırımlar, ana seçici kurul üyesi olduğu festivalde öğrencilerle buluşarak tecrübelerini paylaştı.

Çok sayıda genç iletişimcinin katıldığı söyleşide gelen soruları içtenlikle yanıtlayan başarılı oyuncu, “Oyuncu olmak hedeflerim arasında değildi. Sadece denemek istedim ve ilerledikçe daha da çok sevdim. Eğitim hayatım boyunca çok değerli hocalarım oldu. Ancak hiç kimseyi idol haline getirmedim. Oyunculuk insanın kendi içindeki bir yol, içsel bir süreçtir. Ne kadar iyi oynadığın konusunda kendinle yüzleşirsin” dedi.

“TİYATRO NEFES ALDIĞIM YER"

2019 sezonunda ‘12. Gece’ oyununu yeniden sahneleyeceğinin müjdesini de veren Yıldırımlar, televizyonun aksine tiyatro sahnesinde farklı karakterleri yansıtıyor olmanın daha iyi hissettirdiğini söyleyerek “Televizyonda oyunculuklar daha sınırlı oluyor. Tiyatro sahnesinde ise algıların açılıyor, kendini ve sınırlarını zorlayabiliyorsun. Tiyatro, beslendiğim ve nefes aldığım yer. Sahnede seyirciyi şaşırtmayı seviyorum” açıklamasında bulundu.

Keyifli geçen söyleşinin ardından öğrencilere samimi sohbetlerinden ve güzel sorularından, Uşak Üniversitesi’ne ise davetinden ötürü teşekkürlerini ileten Yıldırımlar, fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı.

“Oyuncu olmak hedeflerim arasında değildi”

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