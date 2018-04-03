Oyuncu Naz Elmas otizm paneline katıldı... “Otizmli ailelerin sesi olmak için bu filmi yaptık”
Üsküdar Üniversitesi tarafından düzenlenen Otizm Farkındalık Paneline oyuncu Naz Elmas da katıldı. Otizmli bir çocuğu olan anneyi canlandırdığı “Tut Elimden Anne” isimli son filmini otizmli çocuğu olan ailelerin sesi olmak için çektiklerini ifade eden Naz Elmas, “Aileler için en büyük sorun kendilerini yalnız hissetmeleri ve toplumun dışında kalmaları. Onların sesi olabildiysek ne mutlu bize” dedi.
Üsküdar Üniversitesi, Otizmli bireylere ve ailelerine destek vermek amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde, Dünya Otizm Farkındalık Ayı’na özel olarak ‘Otizm Farkındalık Paneli’ düzenledi.
Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Polikliniğinden Yrd. Doç. Dr. Başak Ayık ve İstanbul Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nahit Motavalli Mukaddes, otizme ilişkin önemli bilgiler verdi. “Tut Elimden Anne” isimli son filminde otizmli bir çocuğun annesini canlandıran oyuncu Naz Elmas da filmin çekim sürecinde yaşadıklarını paylaştı.
“Tut Elimden Anne” isimli son filminde Otizmli bir çocuğun annesini canlandıran oyuncu Naz Elmas, filmden önce de otizmli tanıdıkları olduğunu ancak hazırlık sürecinde ailelerle görüştüğünü ve yaşadıklarına yakından tanık olduğunu söyledi.
Ailelerin çocuklarıyla beraber toplumda sosyalleşebilmesinin çok zor olduğunu belirten Elmas, “Ailenin sevgi göstermesi, onun ayakları üzerinde tek başına durmasını sağlamak çok önemli” diye konuştu. Otizmli ve Down Sendromlu çocukların çok fazla karıştırıldığını belirten Naz Elmas, “Aileler çocuklarının hastalığını saklamak istiyor. Eğitimli ailelerin bile utanç duymaları içler acısı bir şey. Biz bu filmi onların sesi olmak için de yaptık. Çok farklı tepkiler aldık. Eşi tarafından terk edilen, çocuğuyla bir başına kalmış, intiharın eşiğindeki bir anne aradı ve filmin kendilerine güç verdiğini söyledi. Filmde kardeşin öz kardeşinden utanması, anne ve babanın hastalığı saklaması, babanın hastalığı kabul etmemesi ve annenin yalnızlaşması yani sadece çocukların değil annelerin bir parça sesi olabildiysek ne mutlu bize. Oynarken ben de çok etkilendim ve kendi adıma da farkındalık kazandım. Toplumda bu insanların yalnızlaşması ve toplumda yalnız hissetmeleri beni çok üzüyor” diye konuştu.
Panelin sonunda Prof. Dr. Nahit Motavalli Mukaddes ve oyuncu Naz Elmas’a Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından plaketleri takdim edildi.
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