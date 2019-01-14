Oyunbozan tavşan ve duygusal şapkacı
Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip “Alice Harikalar Diyarında”, Serdar Biliş’in yönetmenliğinde, Tuluğ Tırpan’ın müzikleri ve Beyhan Murphy’nin koreografisi BKM, Zorlu PSM ve id ortak prodüksiyonuyla çağdaş bir müzikal uyarlama olarak sahnede olacak.
“Alice” adıyla sahnelenecek olan müzikalin çılgın Tavşan’ını Enis Arıkan, duygusal Şapkacı’yı ise Şükrü Özyıldız canlandıracak. Alice’i sanal dünyaya çeken, gerçek ile sanal dünya arasındaki geçişi sağlayan Tavşan, sansasyonel, oyunbozan, kaotik ve çılgın halleriyle de oyunun neşesini ve enerjisini her daim yüksek tutacak. Alice’e oyundaki tüm bilmeceleri soran Tavşan, sarkastik, hafif karanlık ama komik sorularıyla Alice’in genç bir kadın olarak kimliğini bulmasına da yardım edecek. Alice Müzikali’nin, absürd, ama bir o kadar da yakışıklı, flörtöz aynı zamanda da duygusal Şapkacı’sını ise Şükrü Özyıldız canlandıracak. Sosyal hayattan itilmiş, zamana sıkışmış Şapkacı, Alice’le karşılaşınca yalnız ve gizemli halinden çıkıp, tekrar hayata dönmek isteyecek…
Serenay Sarıkaya “Alice” olarak izleyicisinin karşına çıkmaya hazırlanırken, Ezgi Mola Kraliçe, Enis Arıkan Tavşan, Şükrü Özyıldız Şapkacı, İbrahim Selim Kral, Merve Dizdar ise Kedi rolü ile başrolleri paylaşacak.
Hangisi gerçek, hangisi sanal?
Kendini yaşadığı hayatın içerisine sıkışmış hisseden Alice, bir mobil uygulamanın çağrısına uyar ve beyaz tavşanı takip ederek sanal bir dünyanın içine dalar.
“Ben Kimim?” sorusuna cevap ararken kendini fantastik bir dünyada bulan Alice, hayal gücü zenginliğiyle bu yeni evrende kendi cesaretini sınayacak, korkularıyla, arzularıyla baş başa kalacaktır. “Alice” müzikali, gerçek hayattaki iletişimin yalnızlaştırdığı günümüz sanal dünyasında savrulan bir genç kızın, büyüme hikayesidir. BKM ,Zorlu PSM ve id ortak yapımcılığında, dünya sahnelerinin büyük
prodüksiyonlarına ev sahipliği yapan Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyicisiyle buluşacak.
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