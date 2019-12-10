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10.12.2019 - 09:16, Son Güncelleme:

Otizm Orkestrası çaldı Zuhal Olcay söyledi

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Otizm Orkestrası çaldı Zuhal Olcay söyledi

Zuhal Olcay, Işık Üniversitesi Psikoloji Kulübü’nün otizme dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla düzenlediği etkinlikte sahneye çıktı.

Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Yağmur Adamların Psikolojisi” adlı etkinlikte Olcay, Otizm Orkestrası’yla birlikte şarkı söyledi. Sanatçı, “Bu güzel ve özel çocuklarla aynı sahnede bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

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