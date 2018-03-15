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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Keyif Oscar adaylığı Margot'ya uğurlu geldi
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Keyif
15.03.2018 - 16:26, Son Güncelleme:

Oscar adaylığı Margot'ya uğurlu geldi

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Oscar adaylığı Margot'ya uğurlu geldi

Anne olmaya gün sayarken cinayete kurban giden ünlü oyuncunun hayatı film oluyor.

Rol aldığı I Tonya filmiyle en iyi kadın oyuncu Oscar'ına aday gösterilen Margot Robbie'nin şansı iyice açıldı. 27 yaşındaki yıldız, yeni filminde sinema tarihinin en trajik yaşam öykülerinden birinin kahramanını canlandıracak.

Robbie, yeni filminde ünlü yönetmen Roman Polanski'nin 8 buçuk hamileyken bir cinayete kurban giden eşi Sharon
Tate'i oynayacak.. Quentin Tarantino'nun yönetmenliğini üstleneceği filmde Margot Robbie'ye , Wolf of Wall Street filmindeki rol arkadaşı Leonadro DiCaprio eşlik edecek.

İnternetteki sinema sitelerinde yer alan haberlere göre Tarantino ile Robbie, filmle ilgili konuşmak için bir
araya geldiler.

Oscar adaylığı Margotya uğurlu geldi

Daha önce Sharon Tate için Jennifer Lawrence'ın adı geçiyordu. Ancak gelen haberlere göre Tarantino, Robbie'yi bu role daha uygun buldu. 

ANNE OLMAYA GÜN SAYARKEN HAYATA VEDA ETTİ

Oscar adaylığı Margotya uğurlu geldi

Henüz 26 yaşında ve 8 buçuk aylıkken kendi evinde katledilen Sharon Tate, en kanlı cinayetlerden birinin
kurbanı olarak tarihe geçti. Ünlü yönetmen Roman Polanski'nin eşi olan Tate, döneminin geleceği parlak
yıldızlarından biriydi.

8 Ağustos 1969'da Tate'in doğumuna iki hafta vardı. Evde akşam yemeği için arkadaşları aktris Joanna Pettet ve
Barbara Lewis ile beraberdi. Onlara Polanski'nin eve dönüşünün gecikmesinden duyduğu sıkıntıyı anlatıyordu.
Öğlen Polanski'yle telefonda konuştu.

Kardeşi Debra, diğer kardeşi Patti ile Sharon'la kalmak istediğini söyledi ama Tate gerek olmadığını belirtti.
Saat 10:30'da arkadaşı Sebring ve Polanski'nin dostları Frykowski ve Folger ile akşam yemeği yedikten sonra eve
döndü. Gece Charles Manson'ın "ailesi"nden üyeler tarafından hepsi öldürüldü ve cansız bedenleri sabah Tate'in kayhası
tarafından bulundu.

Oscar adaylığı Margotya uğurlu geldi

13 Ağustos'ta Kaliforniya'da Sharon Tate ve kollarında oğlu Paul Richard Polanski (ölümünden sonra aileleri tarafından
ismi konulmuştu) defnedildi. Ölümünden sonra filmleri tekrar yayınlandı ve başarı kazandı. Kocası Roman
Polanski de katiller yakalanana dek paranoya hastalığı geçirdi. Hollywood starları da yer değiştirmeye ya da
güvenlik sistemlerini arttırmaya başladı.

 1969 Kasım'ında hapishanede yatan Susan Atkins, Sharon Tate cinayetiyle ilgili olduğunu açıkladı ve suç
ortaklarının da ismini verdi. 1970'te liderleri Charles Manson ve dört kişinin yargılaması başladı. Linda
Kasabian'ın itiraflarına göre Charles Manson The Beatles hayranı ve onların dünyanın sonunun geldiğini haber
verdiğine inanmış biriydi. Seçtiği "ailesi" bu kıyametten kurtulacaktı. Bir müzisyen olan Manson, müzik
endüstrisinde başarısız olunca zengin insanları kurban etme kararı almıştı ve dört üyesine adresi verip oradaki
herkesi öldürmelerini emretmişti.

Oscar adaylığı Margotya uğurlu geldi

Margot Robbie, I Tonya filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu Oscar'ına aday gösterilmişti.

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