Oscar adaylığı Margot'ya uğurlu geldi
Anne olmaya gün sayarken cinayete kurban giden ünlü oyuncunun hayatı film oluyor.
Rol aldığı I Tonya filmiyle en iyi kadın oyuncu Oscar'ına aday gösterilen Margot Robbie'nin şansı iyice açıldı. 27 yaşındaki yıldız, yeni filminde sinema tarihinin en trajik yaşam öykülerinden birinin kahramanını canlandıracak.
Robbie, yeni filminde ünlü yönetmen Roman Polanski'nin 8 buçuk hamileyken bir cinayete kurban giden eşi Sharon
Tate'i oynayacak.. Quentin Tarantino'nun yönetmenliğini üstleneceği filmde Margot Robbie'ye , Wolf of Wall Street filmindeki rol arkadaşı Leonadro DiCaprio eşlik edecek.
İnternetteki sinema sitelerinde yer alan haberlere göre Tarantino ile Robbie, filmle ilgili konuşmak için bir
araya geldiler.
Daha önce Sharon Tate için Jennifer Lawrence'ın adı geçiyordu. Ancak gelen haberlere göre Tarantino, Robbie'yi bu role daha uygun buldu.
ANNE OLMAYA GÜN SAYARKEN HAYATA VEDA ETTİ
Henüz 26 yaşında ve 8 buçuk aylıkken kendi evinde katledilen Sharon Tate, en kanlı cinayetlerden birinin
kurbanı olarak tarihe geçti. Ünlü yönetmen Roman Polanski'nin eşi olan Tate, döneminin geleceği parlak
yıldızlarından biriydi.
8 Ağustos 1969'da Tate'in doğumuna iki hafta vardı. Evde akşam yemeği için arkadaşları aktris Joanna Pettet ve
Barbara Lewis ile beraberdi. Onlara Polanski'nin eve dönüşünün gecikmesinden duyduğu sıkıntıyı anlatıyordu.
Öğlen Polanski'yle telefonda konuştu.
Kardeşi Debra, diğer kardeşi Patti ile Sharon'la kalmak istediğini söyledi ama Tate gerek olmadığını belirtti.
Saat 10:30'da arkadaşı Sebring ve Polanski'nin dostları Frykowski ve Folger ile akşam yemeği yedikten sonra eve
döndü. Gece Charles Manson'ın "ailesi"nden üyeler tarafından hepsi öldürüldü ve cansız bedenleri sabah Tate'in kayhası
tarafından bulundu.
13 Ağustos'ta Kaliforniya'da Sharon Tate ve kollarında oğlu Paul Richard Polanski (ölümünden sonra aileleri tarafından
ismi konulmuştu) defnedildi. Ölümünden sonra filmleri tekrar yayınlandı ve başarı kazandı. Kocası Roman
Polanski de katiller yakalanana dek paranoya hastalığı geçirdi. Hollywood starları da yer değiştirmeye ya da
güvenlik sistemlerini arttırmaya başladı.
1969 Kasım'ında hapishanede yatan Susan Atkins, Sharon Tate cinayetiyle ilgili olduğunu açıkladı ve suç
ortaklarının da ismini verdi. 1970'te liderleri Charles Manson ve dört kişinin yargılaması başladı. Linda
Kasabian'ın itiraflarına göre Charles Manson The Beatles hayranı ve onların dünyanın sonunun geldiğini haber
verdiğine inanmış biriydi. Seçtiği "ailesi" bu kıyametten kurtulacaktı. Bir müzisyen olan Manson, müzik
endüstrisinde başarısız olunca zengin insanları kurban etme kararı almıştı ve dört üyesine adresi verip oradaki
herkesi öldürmelerini emretmişti.
Margot Robbie, I Tonya filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu Oscar'ına aday gösterilmişti.
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