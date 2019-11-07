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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.11.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

Oscar ödüllü yönetmenin gözünden Pavarotti

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Oscar ödüllü yönetmenin gözünden Pavarotti

Oscar ödüllü sinemacı Howard'ın, müzik efsanesi Pavarotti'nin hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyan belgesel filmi "Pavarotti", sinemaseverlerle buluşacak. 

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 5 film vizyona girecek. Bunlardan biri de Oscar ödüllü Ron Howard'ın yönettiği Pavarotti. Belgesel film "Pavarotti", bir müzik efsanesi olan Luciano Pavarotti'nin hayatına bir bakış sunuyor. Film, Pavarotti'nin aile arşivleri, yayımlanmamış parçalar ve anlatılmamış hikayeleri ile izleyiciyi zamanda bir yolculuğa çıkarmayı amaçlıyor.

İvedik serisine devam

Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar ile senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı "Recep İvedik" serisinin altıncı filmi izleyici ile buluşacak.

Togan Gökbakar'ın yönettiği film, Konya'da kuru fasulye festivaline davet edilen Recep İvedik'in, seyahat acentesinin hatası sonucu kendini Konya yerine Kenya'da bulması sonucu yaşanan komik olaylar etrafında dönüyor. Gökbakar'a başrolde Nurullah Çelebi'nin eşlik ettiği filmde; Furkan Bayraktar, Somer Karvan, Chidi Benjamin John, Kepsin Misodi Teke, Mbaye Dieng ve Lorraine Kadye gibi isimler rol aldı.

"Onun Adı Petrunya"

Oscar ödüllü yönetmenin gözünden Pavarotti


Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Stefan Vujisic, Suad Begovski, Simeon Moni Damevski ve Violeta Sapkovska'nın rol aldığı "Onun Adı Petrunya"yı Teona Strugar Mitevska yönetti.

"Yaralı Keklik"

Yönetmen koltuğunda Taner Tunç'un oturduğu "Yaralı Keklik" adlı filmin başrollerini Alper Pehlivan, İbrahim Kalkan, Dilek Canbay, Emir Öner, Hüseyin Erkanlı ve Mustafa Tekin paylaşıyor. Senaryosunu Hakan C. Yazıcı'nın kaleme aldığı film; hasta olan kız kardeşine, yaralı bulduğu kekliği iyileştirip özgürlüğüne kavuşturacağına söz veren bir gencin; kekliğin ortadan kaybolması sonrasında sözünü tutmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Üsküplü yönetmen, dram türündeki bu filminde Kuzey Makedonya'da Teofanya Bayramı kutlamaları sırasında sadece erkeklerin katılması adet görülen ritüelde, süregelen düzene çomak sokan bir kadının hikayesini anlatıyor.

"Hapşuu"

Haftanın animasyon türündeki yapımı "Hapşuu"; TRT Çocuk'un çizgi karakteri Hapşu ile arkadaşlarının yeni maceralarını bu kez beyaz perdede seyirciyle buluşturacak.

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